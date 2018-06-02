Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.20 ↑

EUR 72.71 ↓

2 июня Суббота

Уфа   °

В Уфе прошел Международный экологический фестиваль «Зеленая планета»

ОБЩЕСТВО
Фото: предоставлено организаторами

В Уфе прошел Международный экологический фестиваль «Зеленая планета»

Фото: предоставлено организаторами

УФА, 2 июн 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В субботу, 2 июня, в Уфе прошел I Международный экологический фестиваль «Зеленая планета». Организаторами выступили региональное отделение партии «Зеленые», Благотворительный фонд «Зеленая планета» при поддержке правительства республики.

В мероприятиях фестиваля, которые проходили в Конгресс-холле и в этнопарке «Ватан», участвовали заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Ирина Гехт, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис, вице-премьер правительства Башкирии Фархад Самедов и другие. Звездными гостями фестиваля стали российский космонавт-испытатель, герой России Сергей Ревин и актер, каскадер, вице-президент Общероссийской Федерации по рукопашному бою Алик Гульханов.

Фестиваль «Зеленая планета» включал в себя работу эколектория, который помог гостям узнать о современных тенденциях в области охраны окружающей среды, церемонию принятия в «Зеленые пионеры», награждение победителей конкурса «Эко-Семья-2018», посвященного Году семьи в Республике Башкортостан.

Также на фестивале работали зоны мастер-классов. На площади имени Салавата Юлаева были разбиты тематические шатры: «Экология и мода», «Экология. Творчество. Дети», «Добрые сердца», «Сохраним природу вместе», «Связь времен. Шиханы», «Люби и знай свой край родной».

«Это первый подобный фестиваль в республике, и все организовано действительно на высшем уровне, — говорит партнер фестиваля, предприниматель и инвестор Айрат Фархшатов. – Наша компания планирует строительство в Благовещенском районе мусоросортировочного комплекса, поэтому тема экологии и особенно экологического воспитания, которое стало главной темой фестиваля, нам очень близка. Мы сегодня много говорим о необходимости сортировки твердых коммунальных отходов, но эта работа требует постоянного системного подхода. Я надеюсь, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем. Это часть очень важной работы по экологическому просвещению».

Теги: экология, фестиваль
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики рассказали, когда в Уфу придет долгожданное лето
Начало лета в этом году выдалось холодным - всему виной арктическая воздушная масса, которая вторглась на территорию республики. Однако уже на следующ
В нескольких городах Башкирии в первый день лета выпал снег
В нескольких городах Башкортостана в первый день лета, 1 июня, выпал снег. О погодной аномалии сообщают местные жители в соцсетях. По словам очевидцев,
Рустэм Хамитов ознакомился с ходом строительства инженерных сооружений берегоукрепления набережной реки Белая
Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с ходом строительства инженерных сооружений берегоукрепления набережной реки Белая. Этот зн
С 1 июня снизят акцизы на бензин и дизтопливо
Российские власти планируют снизить акцизы на бензин и дизельное топливо 1 июня, сообщают «Известия». По данным Росстата, с начала этого года бензин
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть