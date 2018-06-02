Фото: предоставлено организаторами



В Уфе прошел Международный экологический фестиваль «Зеленая планета» Фото: предоставлено организаторами

УФА, 2 июн 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В субботу, 2 июня, в Уфе прошел I Международный экологический фестиваль «Зеленая планета». Организаторами выступили региональное отделение партии «Зеленые», Благотворительный фонд «Зеленая планета» при поддержке правительства республики.

В мероприятиях фестиваля, которые проходили в Конгресс-холле и в этнопарке «Ватан», участвовали заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Ирина Гехт, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис, вице-премьер правительства Башкирии Фархад Самедов и другие. Звездными гостями фестиваля стали российский космонавт-испытатель, герой России Сергей Ревин и актер, каскадер, вице-президент Общероссийской Федерации по рукопашному бою Алик Гульханов.

Фестиваль «Зеленая планета» включал в себя работу эколектория, который помог гостям узнать о современных тенденциях в области охраны окружающей среды, церемонию принятия в «Зеленые пионеры», награждение победителей конкурса «Эко-Семья-2018», посвященного Году семьи в Республике Башкортостан.

Также на фестивале работали зоны мастер-классов. На площади имени Салавата Юлаева были разбиты тематические шатры: «Экология и мода», «Экология. Творчество. Дети», «Добрые сердца», «Сохраним природу вместе», «Связь времен. Шиханы», «Люби и знай свой край родной».

«Это первый подобный фестиваль в республике, и все организовано действительно на высшем уровне, — говорит партнер фестиваля, предприниматель и инвестор Айрат Фархшатов. – Наша компания планирует строительство в Благовещенском районе мусоросортировочного комплекса, поэтому тема экологии и особенно экологического воспитания, которое стало главной темой фестиваля, нам очень близка. Мы сегодня много говорим о необходимости сортировки твердых коммунальных отходов, но эта работа требует постоянного системного подхода. Я надеюсь, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем. Это часть очень важной работы по экологическому просвещению».