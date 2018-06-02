Фото: Олег Яровиков В июне жителей Башкирии ждут сначала шестидневная, а потом двухдневная рабочие недели Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июн 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В июне жителей Башкирии ждут сразу два праздника в течение одной недели.

Во вторник, 12 июня, отмечается День России, а также День города в Уфе.

Для удобства и рационального использования выходных выходной день с субботы, 9 июня, переносится на понедельник, 11 июня. При этом суббота считается предпраздничным днем, рабочее время сокращается на один час.

В пятницу, 15 июня, в соответствии с постановлением республики, в Башкирии празднуется Ураза-байрам. В предпраздничный день, 14 июня, рабочее время сокращается на один час.

Таким образом, новая трудовая неделя продлится шесть дней, а следующая за ней – всего два дня – 13 и 14 июня. 10, 11, 12, 15, 16 и 17 июня являются выходными.