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2 июня Суббота

Уфа   °

Во время сабантуев в Башкирии сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорогами

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Во время сабантуев в Башкирии сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорогами Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июн 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В региональном управлении ГИБДД предупредили об усилении контроля за дорожной ситуацией во время сабантуев. Традиционный праздник плуга в эти выходные пройдет во многих районах республики. В госавтоинспекции прогнозируют повышенный трафик между городами и сельской местностью, что может вызвать затруднения движения вплоть до конца выходных, и напоминают о взаимной вежливости и дисциплине на дорогах.

Почти во всех районах пройдут мероприятия, направленные на то, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а также выявить и пресечь нарушения ПДД.

Теги: ГИБДД по РБ
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