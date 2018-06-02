Жителей Башкирии приглашают обсудить рекомендации Совета Федерации по безопасности детей в интернете

УФА, 2 июн 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

На сайте Совета Федерации опубликованы Методические рекомендации о реализации мер, направленных на обеспечение безопасности и развития детей в интернете. Здесь же проходит общественное обсуждение текста документа, принять участие в котором может любой желающий.

Методические рекомендации разработаны для семи категорий сайтов и сервисов: «Обмен информацией между пользователями», «Информационные сайты», «Интернет-сервисы», «Поисковые системы» и «Ресурсы, содержащие информацию, запрещенную для детей». Как сообщается на сайте Совета Федерации, для каждой из семи категорий предусмотрен «функционал, которым нужно оснастить сайт или сервис, и набор практических мер по защите несовершеннолетних пользователей от посягательств и контента, который может нанести вред их психическому и физическому здоровью».

Методические рекомендации подготовлены на основе федерального закона №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и с учетом Декларации саморегулирования в целях безопасности в интернете, принятой в 2009 году в Евросоюзе.