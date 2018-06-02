Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.20 ↑

EUR 72.71 ↓

2 июня Суббота

Уфа   °

Синоптики рассказали, когда в Уфу придет долгожданное лето

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Синоптики рассказали, когда в Уфу придет долгожданное лето Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июн 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Начало лета в этом году выдалось холодным — всему виной арктическая воздушная масса, которая вторглась на территорию республики. Однако уже на следующей неделе в Уфе будет тепло.

По данным Росгидрометцентра, в понедельник, 4 июня, столбик термометра поднимется до +21. Будет облачно, пройдет небольшой дождь.

По-настоящему летняя погода придет в башкирскую столицу во вторник — синоптики обещают +26. В среду станет совсем жарко: +28, однако дожди по-прежнему будут вероятны. Ночью температура составит +12..+15 градусов.

Впрочем, жара простоит недолго. К концу рабочей недели столбик термометра вновь опустится — до +21 днем и +8 ночью.

Теги: погода
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В нескольких городах Башкирии в первый день лета выпал снег
В нескольких городах Башкортостана в первый день лета, 1 июня, выпал снег. О погодной аномалии сообщают местные жители в соцсетях. По словам очевидцев,
Рустэм Хамитов ознакомился с ходом строительства инженерных сооружений берегоукрепления набережной реки Белая
Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с ходом строительства инженерных сооружений берегоукрепления набережной реки Белая. Этот зн
С 1 июня снизят акцизы на бензин и дизтопливо
Российские власти планируют снизить акцизы на бензин и дизельное топливо 1 июня, сообщают «Известия». По данным Росстата, с начала этого года бензин
Башгидрометцентр: в республике вновь заметно похолодает
1, 2 июня в Башкирии заметно похолодает, предупреждает Башгидрометцентр. По прогнозам метеорологов, в арктической воздушной массе, вторгшейся на территор
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть