Фото: Олег Яровиков Синоптики рассказали, когда в Уфу придет долгожданное лето Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июн 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Начало лета в этом году выдалось холодным — всему виной арктическая воздушная масса, которая вторглась на территорию республики. Однако уже на следующей неделе в Уфе будет тепло.

По данным Росгидрометцентра, в понедельник, 4 июня, столбик термометра поднимется до +21. Будет облачно, пройдет небольшой дождь.

По-настоящему летняя погода придет в башкирскую столицу во вторник — синоптики обещают +26. В среду станет совсем жарко: +28, однако дожди по-прежнему будут вероятны. Ночью температура составит +12..+15 градусов.

Впрочем, жара простоит недолго. К концу рабочей недели столбик термометра вновь опустится — до +21 днем и +8 ночью.