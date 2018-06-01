Фото: ИА «Башинформ» В Уфе московские бизнес-тренеры бесплатно поделятся технологиями профайлинга Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Обучающий семинар-тренинг: «Технологии профайлинга в оценке кадров государственной и муниципальной службы» проведет Республиканский центр кадрового тестирования Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ.

В программе семинара такие темы, как: «История развития профайлинга. Мировой опыт, опыт Советского Союза, опыт России. Детекция лжи сегодня»; «Ложь как явление. Определение разновидности лжи. Ложь или неискренность»; «Признаки неискренности у лгущего человека: вербальные, невербальные, видимые, психофизиологические»; «Профайлинг в профилактике коррупции и конфликта интересов на государственной службе» и другие.

Общая обзорная часть семинара пройдет 4 июня с 10 до 13 часов по адресу г.Уфа, ул.Заки, Валиди, 40, ауд.420. Приглашаются все желающие. Участие бесплатное.

Тренинги проведут московские бизнес-тренеры: Андрей Лосев и Андрей Фон Миллер.

Контакт для желающих посетить семинар: 8(917) 787 43 32; 8(347)273-92-88,rustemoktadm@mail.ru, начальник Республиканского центра кадрового тестирования Рустем Фаридович Латыпов.

Справка. «Профайлинг» — комплексная методика оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик внешности, невербального и вербального поведения.