Фото: Ксения Калинина Инициатива награждаема, как Семак покинул «Уфу» и почему прокуратура требует уволить чиновника - неделя глазами СМИ Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Рустэм Хамитов встретился с Денисом Мантуровым

29 мая в Москве состоялась встреча главы Башкортостана Рустэма Хамитова и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Обсуждались вопросы развития промышленности республики, в том числе химической отрасли, сообщает «Башинформ». Стороны договорились об увеличении объёмов выпуска стратегически важной для страны продукции, а также модернизации действующих и создании новых производств. При этом была подчёркнута необходимость сохранения экологического баланса в республике.

Политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя для РБК-Уфа встречу главы Башкирии с министром промышленности РФ, отметил, что «она значительно сужает возможности политизации и информационных атак по вопросам промышленной разработки шиханов».

Что с ценами на молоко

Животноводы Башкортостана обеспокоены низкими закупочными ценами на молоко. В Минсельхозе РБ состоялось оперативное совещание по ситуации в молочной отрасли, передает телеканал БСТ. За стол переговоров сели производители и переработчики. В аграрном ведомстве говорят о необходимости перехода на долгосрочные контракты, чтобы закупочная цена на молоко оставалась стабильной. В прошлом году за литр сырья переработчики платили около 24 рублей. Сейчас стоимость молока упала до 16 рублей. При этом молоко на прилавках дешевле не становится. По словам представителя уфимского предприятия, торговые сети накидывают сверху к стоимости продукта до 45%.

Как Семак покинул «Уфу»

29 мая ФК «Уфа» заявил о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Через несколько часов петербургская команда объявила о его назначении на пост наставника «Зенита», сообщил «Башинформ» и уточнил, что за уход Семака «Уфа» получила более 36 млн рублей. Под руководством Семака «горожане» дважды покоряли исторические вершины: седьмое место в сезоне 2016/17 гг. и шестое и Лига Европы в 2017/18. 28 мая стадион «Нефтяник» проверила комиссия УЕФА.

300 лет полиции

31 мая в уфимском Конгресс-холле глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом 300-летию российской полиции, сообщает «Башинформ». Руководитель региона поздравил коллектив МВД по РБ с праздником и вручил госнаграды. «Ваша служба была и остаётся одной из самых важных для общества. Вы защищаете главные ценности — жизнь и здоровье граждан, их права и свободы», — отметил глава республики и выразил благодарность сотрудникам МВД за достойную службу и высокий профессионализм.

В прошлом году было раскрыто более 31 тысячи преступлений, в том числе свыше 6 тысяч — категории тяжких и особо тяжких, около 5 тысяч наркопреступлений. «Успешно продолжается борьба с коррупцией в органах власти. В прошлом году выявлено около 800 подобных преступлений, в том числе более 250 фактов взяточничества», — сообщил Хамитов.

«Рассчитываем, что и во время предстоящих Летних Международных детских игр 2019 года, Всемирной фольклориады 2020 года и Международного конгресса по пчеловодству в 2021 году вопросы безопасности будут также решаться на самом высоком уровне», — сказал глава региона. Он также сообщил, что на госпрограмму по обеспечению общественной безопасности в бюджете республики заложено более 200 млн рублей. Рустэм Хамитов призвал правоохранителей уделить особое внимание работе с несовершеннолетними и усилить работу в интернете, соцсетях.

31 мая честь 300-летия российской полиции в Уфе состоялся парад.

Прокуратура требует уволить уфимского чиновника

Верховный суд Башкирии поддержал требование прокуратуры изъять у начальника управления капитального строительства администрации Уфы Марата Гареева незаконно нажитое имущество. Чиновник является фигурантом уголовного дела по афере с ветхим жильем. В результате из бюджета было похищено около 1 млрд рублей. Правоохранители проверили расходы чиновника и выяснили, что у него нет доказательств законного приобретения нескольких квартир в Уфе на сумму 9,5 млн рублей, сообщает РБК-Уфа. Прокуратура требует уволить Марата Гареева в связи с утратой доверия.

Встреча с послом

28 мая глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с послом Вьетнама в России Нго Дык Манем. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в промышленной, торгово-экономической, научной и культурной сферах, сообщает «Башинформ». Руководитель региона отметил, что в последние годы башкирско-вьетнамские отношения крепнут и развиваются. Подписано соглашение о сотрудничестве с провинцией Бариа-Вунгтау. «У нас есть взаимный интерес с крупной вьетнамской корпорацией TH Group, которая планирует построить крупные молочные комплексы у нас в республике», – подчеркнул Хамитов.

Как отметил на встрече Нго Дык Мань, Башкортостан стал первым регионом России, который он посещает в качестве посла. «Думаю, что у нас есть все возможности для укрепления сотрудничества», — сказал он.

На встрече Рустэм Хамитов передал послу архивные фотографии с исторических гастролей Башкирского ансамбля народного танца во Вьетнаме в 1955 году. Также Хамитов сообщил, что первый вьетнамский космонавт Фам Туан отдохнёт в санатории «Красноусольск».

В Уфе появится свое лесничество

В Уфе создадут Уфимское городское лесничество, которое будет состоять из пяти участков. Предложение принято Федеральным агентством лесного хозяйства, передает телеканал «Вся Уфа». Отмечается, что это позволит провести в городских лесах работы по благоустройству, организации пешеходных и велосипедных дорожек на законных основаниях. По информации БСТ, построить велодорожку в лесу стоит около 1 млн рублей, по городу — до 3-5 млн рублей.

Как сообщил «Башинформ», в Башкирии разработают республиканскую программу по развитию велосипедной инфраструктуры. 27 мая, в «День 1000 велосипедистов», колонна во главе с Рустэмом Хамитовым проехала по главным улицам Уфы. По завершении велопробега глава республики отметил, что инфраструктуру в этом направлении необходимо развивать.

Сотрудников МЧС наказали за мошенничество и взятку

Сотрудники МЧС признаны виновными в покушении на мошенничество и пособничество в получении взятки. Как сообщает газета «Республика Башкортостан», в 2016 году в уфимской фирме началась проверка требований пожарной безопасности. До ее начала представитель фирмы встретился с начальником пожарной части. Последний предложил помочь в знакомстве с начальником отделения надзорной деятельности и за вознаграждение в 30 тысяч рублей обеспечить благоприятный исход дела. В действительности он не мог решить этот вопрос. Обвиняемых задержали с поличным при получении денег. Суд назначил начальнику отделения отдела надзорной деятельности 3,6 лет лишения свободы условно, начальнику пожарной части назначено наказание в виде 3,3 лет лишения свободы условно.

Люди, которые хотят изменить мир

30 мая глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в церемонии награждения победителей регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива». Премия учреждена Комитетом гражданских инициатив и Фондом Кудрина и направлена на поиск и поддержку гражданских лидеров, новых лиц современного российского общества. Глава республики отметил, что более 120 общественных организаций представили на конкурс серьёзные, зрелые, глубокие работы с хорошими результатами и перспективами. По количеству поданных заявок Башкортостан вошёл в тройку регионов-лидеров, сообщил «Башинформ». «Тем, кто будет продолжать свою миссию, направленную на формирование и реализацию гражданских инициатив, желаю успехов. Знайте, что я всегда, в любой ситуации буду вам помогать», — сказал на церемонии Рустэм Хамитов.

В видеоприветствии к конкурсантам Алексей Кудрин отметил, что «здесь есть инициативные люди, которые хотят изменить мир к лучшему». В награждении лауреатов премии принял участие кинорежиссер Юлий Гусман.

Вдвое подняли налог

Депутаты горсовета Уфы поддержали предложение повысить ставку земельного налога на участки под индивидуальными жилыми домами и объектами инфраструктуры ЖКХ с 0,09% до 0,18% от кадастровой стоимости. Новая ставка будет действовать с 2019, а уплачиваться с 2020 года, информирует РБК-Уфа. Сообщается, что депутаты убрали часть льгот и освободили от земельного налога пенсионеров.

Как поддержать ремесленников и занимательную науку

31 мая в Уфе глава Башкортостана Рустэм Хамитов на личном приёме граждан обсудил с жителями республики вопросы соцсферы, образования и спорта. В частности, житель Кармаскалинского района обратился к руководителю региона с просьбой поддержать ремесленников муниципалитета, среди которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья, помочь им с участием в выставках и реализацией продукции народных промыслов. С директором школы № 2 села Киргиз-Мияки Рустэм Хамитов обсудил вопросы совершенствования системы организации питания учащихся. Ранее эта тема была затронута во время рабочей поездки главы республики в Миякинский район. Директор музея занимательных наук «Интеллектус» рассказал о планах по развитию образовательного центра и попросил оказать в этом поддержку. По итогам приёма Правительству РБ, министерствам и ведомствам, а также главам муниципалитетов даны соответствующие поручения, сообщил «Башинформ».

Новое назначение

31 мая глава Башкортостана Рустэм Хамитов назначил Евгения Маврина заместителем руководителя администрации Главы РБ. Ранее Маврин был директором АНО «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа», информирует газета «Кызыл тан».

Первоклассникам разрешили дарить подарки

В Госсобрании РБ приняли закон, который устанавливает бесплатную выдачу наборов школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей. Ранее наборы выдавались на основании распоряжений Правительства республики. Теперь это закреплено законом, сообщает «Молодежная газета».

Об образовании и воспитании молодого поколения, о проблемах в сфере защиты детства журналу «Уфа» рассказала первый зампред Комитета СФ Лилия Гумерова.

Начальница почтового отделения присваивала деньги пенсионеров

Прокуратура Чишминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления федеральной почтовой связи РБ. Она обвиняется в совершении преступления по статьям «присвоение» и «подделка документа». Обвиняемая подделала подписи пенсионеров и присвоила их пособия по потере кормильца. Обвиняемая полностью признала свою вину, дело направлено в суд, сообщает ГТРК «Башкортостан».