Жители Башкирии онлайн-голосованием могут выбрать участников от республики на Всероссийский конкурс «Семья года»
Фото: стоп-кадр видео с презентации
Жители Башкирии онлайн-голосованием могут выбрать участников от республики на Всероссийский конкурс «Семья года» Фото: стоп-кадр видео с презентации
УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкортостане стартовал третий этап регионального тура федерального конкурса «Семья года», он проводится в формате общественного голосования. Отдать свой голос за понравившуюся семью можно на сайте Министерства семьи, труда и соцзащиты населения.
Победители в каждой из пяти номинаций представят республику на Всероссийском конкурсе. К участию в третьем этапе допущены:
В номинации «Золотая семья»:
1) семья Баязитовых, Бурзянский район;
2) семья Бухарбаевых, Хайбуллинский район;
3) семья Атауллиных, Абзелиловский район;
4) семья Шугаеповых, Краснокамский район;
5) семья Гариповых, Чекмагушевский район.
В номинации «Многодетная семья»:
1) семья Шаяхметовых, Баймакский район;
2) семья Дербеневых, Краснокамский район;
3) семья Черных, Туймазинский район;
4) семья Сюткиных, г. Нефтекамск;
5) семья Безруковых, Зианчуринский район.
В номинации «Сельская семья»:
1) семья Янтураевых, Кармаскалинский район;
2) семья Ганиевых, Краснокамский район;
3) семья Галеевых, Чекмагушевский район;
4) семья Манишевых, Хайбуллинский район;
5) семья Мухаметовых, Учалинский район.
В номинации «Семья — хранитель традиций»:
1) семья Исхаковых, Учалинский район;
2) семья Ульябаевых, Баймакский район;
3) семья Ибрагимовых, Дюртюлинский район;
4) семья Нуриахметовых, Татышлинский район;
5) семья Тавлыкаевых, Хайбуллинский район.
Всего в этом году на региональный этап конкурса поступила 51 заявка из 26 районов и городов Башкортостана. Организаторами конкурса «Семья года» выступают Минтруда России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2016 году победителем конкурса в номинации «Многодетная семья» стала семья Семеновых из Уфы. В 2017 году победителем федерального этапа в номинации «Сельская семья» стала семья Кунакбаевых из Зианчуринского района.