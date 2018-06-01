Фото: стоп-кадр видео с презентации Жители Башкирии онлайн-голосованием могут выбрать участников от республики на Всероссийский конкурс «Семья года» Фото: стоп-кадр видео с презентации

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане стартовал третий этап регионального тура федерального конкурса «Семья года», он проводится в формате общественного голосования. Отдать свой голос за понравившуюся семью можно на сайте Министерства семьи, труда и соцзащиты населения.

Победители в каждой из пяти номинаций представят республику на Всероссийском конкурсе. К участию в третьем этапе допущены:

В номинации «Золотая семья»:

1) семья Баязитовых, Бурзянский район;

2) семья Бухарбаевых, Хайбуллинский район;

3) семья Атауллиных, Абзелиловский район;

4) семья Шугаеповых, Краснокамский район;

5) семья Гариповых, Чекмагушевский район.

В номинации «Многодетная семья»:

1) семья Шаяхметовых, Баймакский район;

2) семья Дербеневых, Краснокамский район;

3) семья Черных, Туймазинский район;

4) семья Сюткиных, г. Нефтекамск;

5) семья Безруковых, Зианчуринский район.

В номинации «Сельская семья»:

1) семья Янтураевых, Кармаскалинский район;

2) семья Ганиевых, Краснокамский район;

3) семья Галеевых, Чекмагушевский район;

4) семья Манишевых, Хайбуллинский район;

5) семья Мухаметовых, Учалинский район.

В номинации «Семья — хранитель традиций»:

1) семья Исхаковых, Учалинский район;

2) семья Ульябаевых, Баймакский район;

3) семья Ибрагимовых, Дюртюлинский район;

4) семья Нуриахметовых, Татышлинский район;

5) семья Тавлыкаевых, Хайбуллинский район.

Всего в этом году на региональный этап конкурса поступила 51 заявка из 26 районов и городов Башкортостана. Организаторами конкурса «Семья года» выступают Минтруда России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2016 году победителем конкурса в номинации «Многодетная семья» стала семья Семеновых из Уфы. В 2017 году победителем федерального этапа в номинации «Сельская семья» стала семья Кунакбаевых из Зианчуринского района.