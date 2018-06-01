Фото: пресс-служба УГНТУ









В УГНТУ наградили победителей конкурса студенческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто» Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В УГНТУ состоялось вручение грамот победителям конкурса студенческих работ, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Никто не забыт, ничто не забыто».

С приветственным словом обратился ректор вуза Рамиль Бахтизин.

«День Победы — самый важный праздник, который встречают практически все российские семьи. Многие из них потеряли в годы войны своих родственников», — сказал он и поделился тем, как в его семье очень трепетно чтят память о близких, не вернувшихся с полей сражений.

Ректор подчеркнул социальную важность проведенной участниками конкурса работы, поблагодарил их за сохранение традиций диалога поколений, за преемственность жизненного опыта и высказал пожелание продолжать этот конкурс как добрую традицию опорного вуза.

Декан факультета общенаучных дисциплин профессор Александр Верещагин в своей речи отметил, что «патриотическое воспитание в студенческой среде на современном этапе становится важной задачей опорного вуза, успешное решение которой позволит всем нам смело смотреть в будущее России». Он поблагодарил преподавателей факультета за организацию интересного и важного конкурса.

Были отмечены следующие работы:

— «Война в судьбе моей семьи» (Виктория Алексеева (БСД-16);

— «Мой прадедушка» (Ольга Косинова (БФК-16);

— «Красноармеец-стрелок» (Сара Магафурова (БПДп-16); - «Ездовой артиллерийского полка кавалерийского корпуса» (Ирина Петрова (БСД-16); - «Сельская учительница» (Валерия Токмурзина (БДДС-16);

— «Сапёр Великой Отечественной войны» (Диана Туктагулова (БСД-16); - «Дети войны — труженики тыла и Ветераны труда и Герои Советского Союза» (Эльвина Файзутдинова (БТТп-16); — «Рабочая военного завода» (Марсель Ханафина (БДДС-16);

— «Знаменосец 112-й Башкирской кавалерийской дивизии» (Лиана Хатмуллина (БТТп-16);

— «Геройски погибший» (Милана Шакурова (БФК-16).