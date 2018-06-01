В Уфе героинями фотопроекта «100 женщин республики: сила и нежность» станут представительницы 20 благотворительных фондов и организаций

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УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе героинями очередной главы фотопроекта «100 женщин республики: сила и нежность» станут представительницы 20 благотворительных фондов и организаций. Презентация выставки состоится 6 июня в рамках Международного экологического форума в ВДНХ-Экспо.

Четвертая часть проекта Башкирской выставочной компании носит название «Благо Дарящие». Она объединит женщин, посвятивших свою жизнь безвозмездной помощи нуждающимся людям. Участницы проекта 21 женщина — руководители и представительницы самых известных общественных организаций, среди них: Благотворительный образовательный фонд «Мархамат», фонд «Наши дети», проект «Погуляй со мной», РОО «Содействие», фонд «Потерь нет», фонд «С любовью», фонд «Спаси меня», Общество помощи детям «Возможность», фонд «Особенные дети», фонд «Старость в радость — Уфа». Женщины, занятые в сфере благотворительности, — все сильные личности, каждый день берущие на свои плечи задачи по спасению чьих-то жизней, пропускающие через себя всю боль людей, нуждающихся в безотлагательной поддержке. Но в то же время они остаются красивыми, хрупкими женщинами, вызывающими восхищение.

«Символично, что открытие выставки приурочено именно к открытию в Уфе Международного экологического форума, — говорит идейный вдохновитель проекта и главный организатор Альбина Кильдигулова. — Благотворительность — это тоже показатель экологичности нашей жизни в целом и экологии души каждого человека — его умения сострадать боли других людей, помогать всеми доступными средствами. Нельзя не восхищаться людьми, которые сделали это делом жизни».

Автор идеи и исполнительный продюсер проекта — Лэйсэн Муртазина, фотохудожник — Халит Сафин, визажист — Лиана Каретникова.

Справка. Концепция фотопроекта «100 женщин республики: сила и нежность» предполагает создание галереи женских образов — известных людей республики, представляющих определенные направления деятельности. Он разбит на несколько этапов, объединенных общей целью – показать женщин, достигших высоких профессиональных результатов, обладающих авторитетом в деловых кругах, как представителей прекрасной половины человечества. Участницами проекта уже стали 87 женщин республики. Первая глава проекта «Женское лицо власти» представила 15 женщин-политиков, в ней приняли участие министры Республики Башкортостан, руководители региональных органов власти, депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ, горсовета Уфы. Во второй главе «Слово и красота. Медиалица Республики Башкортостана» участвовали 25 представительниц федеральных и республиканских теле- и радиоканалов, газет, журналов, интернет-изданий, а также пресс-служб органов государственной власти. Среди участниц были журналисты, издатели, редакторы, легенды региональных телеканалов. В третьей главе «Красота и здоровье. Женщины здравоохранения» были представлены 26 руководителей и сотрудниц медицинских государственных и частных учреждений. В следующей главе проекта «Красота и Бизнес» примут участие женщины — руководители наиболее успешных компаний.

Итогом проекта станет общая экспозиция всех глав, она будет посвящена 100-летию создания Республики Башкортостан.