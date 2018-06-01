Фото: Олег Яровиков В Башкирии в этом году на выплату пособий, связанных с материнством, направят более 6,6 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В текущем году на выплату пособий, связанных с материнством, работающим гражданам региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Башкортостану планирует направить более 6,6 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в первом квартале 2018 года на эти цели уже направлено более 1,5 млрд рублей.

Традиционно самая большая доля расходов регионального отделения состоит из следующих сумм.

Более 805,5 млн рублей направлено на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полтора года. Данное пособие назначается в размере 40% от среднего заработка работающего гражданина за два предыдущих года.

Более 593 млн рублей на выплату матерям пособий по беременности и родам. Этот вид пособия выплачивается в размере 100% от среднего заработка за два предыдущих года.

Единовременное пособие на рождение малышей выплачено в сумме около 122 млн рублей. Размер этой выплаты на сегодняшний день в Башкортостане с учетом районного коэффициента составляет 19 272 рубля 95 копеек.

За постановку на ранних сроках беременности на учет в женской консультации женщинам выплачено около 3,6 млн рублей.