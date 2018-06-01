Фото: Олег Яровиков В Башкирии Институт развития образования и Учебный центр госслужбы занятости населения присоединят к БАГСУ Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

К Башкирской академии государственной службы и управления (БАГСУ) при Главе РБ будут присоединены два учреждения дополнительного профессионального образования РБ: Институт развития образования и Учебный центр госслужбы занятости населения.

Соответствующий указ подписал Глава региона Рустэм Хамитов, поддержав предложение Правительства РБ.

Решение о реорганизации принято в целях совершенствования учебной, научной и организационно-методической базы, используемой при подготовке управленческих кадров высшей квалификации, внедрения современных моделей образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Поручено основные направления деятельности БАГСУ дополнить направлениями «Электронное образование», «Цифровая экономика» и «Бережливое правительство».

Реорганизацию планируют завершить до 1 октября.