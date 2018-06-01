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1 июня Пятница

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В Башкирии стала известна истинная причина закрытия на реконструкцию крупного торгового центра

ОБЩЕСТВО

Фото: https://yandex.ru/maps

В Башкирии стала известна истинная причина закрытия на реконструкцию крупного торгового центра Фото: https://yandex.ru/maps

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Стерлитамака с привлечением специалистов МЧС провела проверку исполнения требований противопожарного законодательства в ТЦ «Юго-Западный». По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, оказалось, что здание торгового центра не оборудовано автоматической установкой пожаротушения, в нем не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри дверей эвакуационных выходов без ключа, допущено загромождение путей эвакуации, эвакуационных выходов торговым оборудованием.

По данным основаниям прокуратурой в отношении компании-собственника здания, а также ее директора возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «нарушение требований пожарной безопасности». Их оштрафовали на сумму более 150 тысяч рублей. Также в адрес руководителя фирмы внесено представление.

«Из-за невозможности устранения нарушений без проведения капитального ремонта акционерами компании принято решении о закрытии торгового центра для проведения его реконструкции. За устранением нарушений установлен надлежащий контроль», — прокомментировали в прокуратуре Стерлитамака.

Как информировало агентство «Башинформ», ТЦ «Юго-Западный» закрывается на глобальный ремонт спустя 15 лет работы. Официальная дата прекращения деятельности назначена на 8 июня 2018 года.

Теги: прокуратура, МЧС
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