Фото: Олег Яровиков ОНФ создает «Народный реестр аварийных школ» Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты ОНФ создадут публичный «Народный реестр аварийных школ», нуждающихся в капитальном ремонте или перестройке. Он будет сформирован на основе поступающих обращений граждан, а также результатов рейдов активистов Народного фронта в 2018 году, пояснили в региональном штабе.

По наиболее проблемным объектам из этого реестра ОНФ представит информацию Министерству просвещения РФ, а также обратится в соответствующие органы власти и местного самоуправления в регионах. По словам координатора проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктора Климова, контроль качества работы школ — приоритетное направление в этом году. Активисты ОНФ начали проверки еще в январе. Первые промежуточные результаты показали: проблем, относящихся именно к условиям, в которых учатся дети, более чем достаточно. Это касается и вопросов санитарной безопасности, и технического состояния школ.

Так, согласно апрельскому отчету «фронтовиков», в половине образовательных учреждений (53% из 424 школ) помещения находятся в очень плохом состоянии: протекает крыша, на стенах — сырость и грибок, здания нуждаются в ремонте и замене инженерных коммуникаций.

«Существуют серьезный износ и старение фонда учреждений общего образования. Большинство школ в стране — это школы довоенной или послевоенной постройки, многие из которых очень давно не видели ремонта. В отдельных случаях просто непонятно, куда смотрят соответствующие надзоры, почему муниципалитеты ждут, пока что-то случится — провалится пол или рухнет на детей потолок? Беспомощная позиция отдельных управленцев — «денег нет, что мы можем сделать?» — неприемлема. Наши рейды показывают, что по некоторым объектам хотя бы точечно, но нужно принимать меры немедленно. Последствия такого «авось» могут быть страшными».

В ОНФ понимают, что бюджет не безграничен и образование, как и другие соцсферы, — на «сухом пайке». Однако руководители должны уметь грамотно расставлять приоритеты.

Эксперт отметил, что баллы, которые сейчас школы получают в системе независимой оценке качества, зачастую не выявляют такие проблемы и не сигнализируют о реальной опасности. Такая оценка носит в основном общий характер. Более того, в большинстве случаев даже полученный в системе независимой оценки качества сигнал о плачевном состоянии здания школ иногда просто остается без внимания. Сигнал есть, но никто ничего не предпринимает. И здесь неизвестно, что хуже: не знаем и не делаем или знаем, но все равно не делаем. Поэтому, как считает Виктор Климов, создание публичного народного реестра аварийных школ позволит привлечь к проблеме представителей общественности.

Неравнодушные родители могут оставить отзыв о школе и подкрепить его фотографией/видео уже сейчас на сайте.

«По поступающим обращениям региональный актив ОНФ проведет соответствующие проверки. Сообщайте, по какой причине состояние классов вашей школы, ее коридоров, здания, спортивной площадки вызывает беспокойство. Будем разбираться. Конечно, мы понимаем, что в ремонте нуждается огромное количество образовательных учреждений. Поэтому в первую очередь в реестр попадут объекты в аварийном состоянии и реально опасные для нахождения там детей. Кроме того, мы рассчитываем на поддержку СМИ. Общественный резонанс — эффективный способ подтолкнуть власти на местах к решению проблемных вопросов», — подчеркнул Виктор Климов.