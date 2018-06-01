Фото: Управление гражданской защиты Уфы Топ-10 удивительных историй спасения детей уфимскими спасателями Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В День защиты детей, пресс-служба городского Управления гражданской защиты Уфы публикует несколько удивительных историй спасения детей. Возможно, для кого-то они послужат уроком.

1. В июле 2015 года сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) Уфы помогли восьмилетней девочке, у которой нога застряла в велосипеде. Как оказалось, две сестры решили прокатиться на двухколесном транспорте. Старшая села «за руль», а младшая, тоже желающая покататься, устроилась позади нее. Но далеко уехать у них не получилось: через некоторое время после того, как они «тронулись», нога младшей сестренки попала между спицами колеса велосипеда. Своими силами девочки справиться с этим происшествием не смогли, но не остались равнодушными прохожие: проходивший мимо мужчина набрал номер 112 и вызвал спасателей. Прибывшие сотрудники ПСО болторезом разрезали спицы колеса, освободили ногу и, обработав ссадины, отпустили пострадавшую домой, объяснив, что кататься на велосипеде все же нужно по одному.

2. Также в июле 2015 года спасатели оказали помощь 13-летней уфимке, которая застряла в качелях. Девочка, прогуливаясь с друзьями на детской площадке, решила покататься на двухместных качелях для малышей. Чтобы чувствовать себя комфортно на этом «аттракционе», она вытянула ноги сквозь дуги перил. Покачавшись в свое удовольствие, девочка решила продолжить прогулку, но те самые перила, под которыми она так удобно расположила свои ноги, теперь не давали ей встать. Прибывшие сотрудники ПСО решили проблему, даже не применив специального оборудования, при помощи нехитрых манипуляций они быстро освободили «плененную» качелями девочку.

3. В сентябре 2016 года уфимские спасатели оказали помощь полуторагодовалому малышу, который, играя с пластмассовым горшком, натянул его на голову. И если непоседе надеть его удалось легко, маме снять это «ожерелье» оказалось не под силу, и она обратилась в службу спасения. Чтобы освободить ребенка, спасателям потребовалась всего пара минут: при помощи слесарного инструмента сотрудники ПСО столицы аккуратно разрезали каркас горшка и вытащили малыша из «плена».

4.В ноябре 2017 года специалисты освободили юную «пленницу» аппарата для выдачи бахил. За помощью к ним обратились родители 2,5-годовалой малышки. Уфимцы привели свою дочку в поликлинику. После осмотра, когда семья собиралась идти домой, девочка, по-видимому, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны мамы и папы, сунула пальчик в аппарат для выдачи бахил, но вытащить его уже не смогла. Прибывшие спасатели при помощи слесарного инструмента быстро освободили маленькую «пленницу», которую отец с матерью сразу же повезли в травмпункт для обследования.

5. В марте 2018 года спасатели помогли двухгодовалой малышке, у которой в формочке для песка застрял средний пальчик. Спасателям на всю «операцию» понадобилось около 10 минут: при помощи слесарного инструмента они перекусили корпус формочки и освободили застрявший палец.

6. В июле 2015 года в диспетчерскую службы спасения Уфы поступил тревожный звонок: женщина сообщила, что на пятом этаже одного из домов по улице Черниковской, свесив ноги, на подоконнике сидят двое маленьких детей. Получив информацию, оперативный дежурный незамедлительно отправил по адресу спасателей. Начальник спасательного подразделения при помощи альпинистского снаряжения спустился на этаж, где находились малыши. Дети были заплаканные и выглядели испуганными. На вопросы, где мама и почему они сидят на подоконнике, старшая, девочка лет пяти, ответила, что «мама ушла по делам», а они таким образом решили ее позвать. Сотрудник ПСО г. Уфы попытался связаться с женщиной по номеру телефона, который ему дала девочка, но это оказался телефон ее работодателя, который, в свою очередь, пообещал сейчас же ей позвонить. На протяжении всего времени, пока не вернулась мама малышей, спасатель находился с детьми. Удивлению женщины не было предела, когда она, войдя в комнату, увидела висящего на уровне окна мужчину. Как оказалось, уфимка выходила в магазин за продуктами. Она даже не подозревала, что, вернувшись, увидит подобное.

7. В декабре 2014 года спасатели хитростью спасли школьников, игравших на середине реки Белой неподалеку от опор моста. Когда спасатели приехали на место вызова, они увидели, что мальчишки не просто играли, а проверяли прочность льда, бегая и прыгая по нему. Чтобы не спугнуть детей и не вызвать панику, спасатели решили пойти на хитрость. Сказав, что ищут здесь человека, специалисты смогли приблизиться к ребятам и, схватив их, вернули «затейников» на берег. После удачной «транспортировки» школьников спасатели привели их на водно-спасательную станцию, где за кружкой чая рассказали им о возможных последствиях таких игр.

8. В июле 2016 года спасатели помогли девятилетнему мальчику, проткнувшему себе руку металлическим штырем. Играя во дворе дома, ребенок решил забраться на гаражи. Но, когда он почти достиг крыши бокса, его правая рука соскользнула на пику железной ограды, расположенной между гаражами. Металлический штырь насквозь проткнул мальчику руку; из-за расширения верхушки пики освободить ладонь ребенка ни у очевидцев, ни у родителей, ни у сотрудников скорой помощи не получилось. Оперативно прибывшие спасатели перекусили штырь специальным инструментом, освободили руку и передали пострадавшего медработникам.

9. В декабре 2015 года сотрудники ПСО Уфы помогли юному «спасателю». В ИДЦ столицы позвонил мальчик и попросил помощи спасателей для своего друга, который залез на дерево, застрял на уровне второго этажа и теперь никак не может спуститься вниз. Прибывшие на помощь к ребенку спасатели быстро сняли его с дерева. Решив пожурить хулигана, чтобы тот больше не лазал по деревьям, так как это опасно для здоровья и жизни, они были приятно удивлены, когда 13-летний мальчик рассказал о причине «шалости». Как оказалось, подросток не ради забавы решил забраться на такую высоту. Увидев, что старшие ребята отобрали у младшеклассника сменную обувь и забросили ее практически на верхушку дерева, он решил помочь малышу ее достать, но застрял на середине «пути». Похвалив мальчика за доброту и смелость, спасатели при помощи лестницы и удавки сняли «сменку» с веток и вручили ее владельцу.

10. В августе 2017 года уфимские спасатели предотвратили трагедию на озере Теплом. 11-летний школьник вместе с другом купался на диком пляже Теплого, и спасатели не раз делали им замечания. В какой-то момент мальчика начало сносить на самый коварный участок озера: под толщей воды находится глубокая яма, из которой достать человека можно уже только при помощи специального снаряжения. Спасатели среагировали очень быстро: один из сотрудников ПСО прыгнул в воду и в считанные секунды был возле мальчика, обхватил его и вытащил из водоема. На суше с детьми, которые пришли поплавать без взрослых, провели профилактическую беседу. Спасатели проследили, чтобы ребята ушли домой.