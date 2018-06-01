В Башкирии юных пассажиров электричек поздравили с Днем защиты детей
Фото: пресс-служба БППК
В Башкирии юных пассажиров электричек поздравили с Днем защиты детей Фото: пресс-служба БППК
УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
На Уфимском железнодорожном вокзале юных пассажиров пригородных поездов поздравили с Международным Днем защиты детей.
Представители Башкортостанской пригородной пассажирской компании вручили молодым путешественникам детские сказки, красочные учебные пособия и выпуски республиканского литературного журнала «Бельские просторы». Часть книг была предоставлена обществом уфимских букинистов.
Транспортники организовали в городском поезде «Толпар» очередную просветительскую акцию «Уфа из окна электрички», а также экскурсию в музей Башкирского региона Куйбышевской железной дороги.