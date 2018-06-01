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1 июня Пятница

Уфа   °

В Башкирии юных пассажиров электричек поздравили с Днем защиты детей

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-служба БППК

В Башкирии юных пассажиров электричек поздравили с Днем защиты детей Фото: пресс-служба БППК

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

На Уфимском железнодорожном вокзале юных пассажиров пригородных поездов поздравили с Международным Днем защиты детей.

Представители Башкортостанской пригородной пассажирской компании вручили молодым путешественникам детские сказки, красочные учебные пособия и выпуски республиканского литературного журнала «Бельские просторы». Часть книг была предоставлена обществом уфимских букинистов.

Транспортники организовали в городском поезде «Толпар» очередную просветительскую акцию «Уфа из окна электрички», а также экскурсию в музей Башкирского региона Куйбышевской железной дороги.

Теги: день защиты детей, бппк
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