Фото: Ксения Калинина В Башкирии Комиссия по помилованию отказалась поддержать ходатайства наркоторговцев Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии Комиссия по вопросам помилования при Главе республики рассмотрела четыре ходатайства, поданных осужденными за сбыт наркотических средств. Ни одно из прошений поддержано не было, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Наркотики — это всегда трагедия для родных и близких зависимого человека. И люди, которые зарабатывают на этом горе, вызывают общую неприязнь, — прокомментировал Председатель Госсобрания — Курултая республики Константин Толкачев. — Не припомню случая, чтобы члены комиссии поддержали осужденных за сбыт наркотиков, И в этот раз мы не нашли каких-либо смягчающих оснований или несправедливости по отношению к осужденным».

Сообщается, что среди наркоторговцев оказался пенсионер МВД, создавший организованную группу и сбыт наркотиков на территории двух районов. Другой осужденный служил на Северном Кавказе, имеет награды, был чемпионом по тайскому боксу. Он создал организованную преступную группу, действовавшую по сложной схеме. Закупка и фасовка синтетических наркотиков осуществлялась через интернет-магазин с целью дальнейшей их продажи за биткоины.