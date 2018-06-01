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1 июня Пятница

Уфа   °

В УГНТУ состоялся фестиваль африканского искусства

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ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГНТУ

В УГНТУ состоялся фестиваль африканского искусства

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошел Фестиваль африканского искусства «День Африки», в котором приняли участие иностранные студенты всех вузов Уфы.

Международный день Африки ежегодно отмечается 25 мая странами Африканского союза по решению ООН. В этот день в 1963 году на первой конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) была создана межгосударственная Организация африканского единства (ОАЕ) и был подписан её устав тридцатью африканскими странами.

Каждый год на празднике, проводимом в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, собирается более 800 иностранных учащихся со всего города. Тематика Фестиваля в этом году — «Африка-будущее».

Иностранные студенты УГНТУ познакомили гостей с удивительной культурой африканского континента: национальными традициями, одеждой и экзотическими угощениями. Фотовыставка рассказала о жизни и культуре жаркой Африки.

В концертном зале зрители погрузились в непередаваемую атмосферу.Ребята пели национальные песни, играли на традиционных африканских музыкальных инструментах и танцевали зажигательные африканские танцы  в стилях Афро-хаус и кизомба.

«Очень здорово, что на празднике ежегодно собираются не только студенты из Африки, но и учащиеся из других стран мира. За те годы, которые ребята проводят в стенах Уфимского нефтяного университета, они становятся звездами. И этот свет, который мы здесь зажгли, будет сиять в их сердцах вечно», — подчеркнул в своем приветственном слове начальник управления международного сотрудничества УГНТУ Чанышев.

В торжественной обстановке состоялось награждение победителей в различных номинациях:

— «Лучший африканский академический студент» — Маланга Даниель Алешанре (Ангола);

— «Лучший спортсмен» — Мариу Эштевау Кессонгу (Ангола);

— «Активное участие в культурно-массовой жизни университета» — Бенедито Финеза Жоао Гонсалвес (Ангола);

— «Африканский студент года» — Фернандеш Эдмилсон Лоуренсо Вела (Ангола);

— «За спортивные достижения в области боевых искусств» — Эшпадафора Мигел Родригеш (Ангола).

Студенты, которые живут и учатся вдали от своей родины, вложили в это праздничное шоу весь свой талант и темперамент. Несомненно, за этот праздничный вечер далекая Африка стала ближе всем присутствующим в зале.

Теги: угнту
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