Детский портрет юных жителей Башкирии к 1 июня - Башстат

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкортостанстат представил портрет юных жителей Башкирии к Международному лню защиты детей.

В Башкортостане живут более 911 тысяч человек в возрасте до 18 лет. Причем представителей мужской половины человечества больше: 466,2 тыс. — мальчиков и юношей (51%) и 444,8 тыс. - девочек и девушек (49%).

В городах проживают 557,9 тыс. детей и подростков, 353,1 тыс. — в сельских населенных пунктах.

Дошкольников в возрасте до шести лет — 393,2 тысячи, школьников от семи до 17 лет - 517,8.

Фото: Олег Яровиков

Детей рождается меньше, но связано это прежде всего с тем, что число женщин детородного возраста в республике тоже уменьшилось. В 2017 году в Башкортостане родилось 49 315 малышей — на 11,3% меньше, чем в 2016 году. Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек (в прошлом году — 25 483 против 23 832). На 100 девочек рождается в среднем 105-107 мальчиков.

Фото:Олег Яровиков

Большая часть детей в Башкирии рождается в семьях с зарегистрированным браком — 82,5%. Наиболее интенсивный репродуктивный период приходится на первые пять лет совместной жизни: 26,1% детей рождаются на первом году брака, 38,4% — приходится на семьи со стажем 1-4 года.

Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

У матерей, не состоящих в зарегистрированных браках, в 2017 году родилось 17,3% детей. Наибольшая распространенность внебрачной рождаемости в ранних (до 18 лет — 55 % и 18-19 лет — 34,3%) и поздних рождениях (40 лет и более — 31,1%).

Из числа родившихся в 2017 году, 37,8% — первенцы, доля вторых рождений составила 40,1%. Восемь лет назад эта цифра составляла — 36,3%, третьих и последующих рождений увеличилась до 22% (в 2010 году было 16%).

В 2017 году в республике на 1000 браков приходилось 558 разводов (в 1990 году — 293).

Фото: Олег Яровиков

Мужчины и женщины не стремятся сохранять брак ради детей. Больше половины разводящихся пар имеют общих несовершеннолетних детей. По итогам прошедшего года такие пары составили почти 53% от всех разводов, или 8312 единиц, в них проживали 11 796 несовершеннолетних детей.

Фото: Олег Яровиков

В республике работает 1091 детский сад. На начало текущего года дошкольные образовательные учреждения посещали 240 тысяч детей. За последний год их число возросло на 3,8 тыс. человек.

В 2017-2018 учебном году 468,3 тыс. школьников обучалось в общеобразовательных учреждениях.

Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков