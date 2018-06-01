Фото: Андрей Старостин Башкирия в федеральных СМИ: дольщикам помогут через интернет, родная речь, в Уфе можно «выйти» в открытый космос и прогуляться по Марсу Фото: Андрей Старостин

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Минстрой и госкорпорация «Дом.РФ» создадут единую базу проблемных жилых объектов, которая даст представление новым инвесторам об экономическом потенциале проектов. Среди регионов-лидеров по числу проблемных объектов называется Башкортостан.

Дольщикам помогут через интернет. На базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), введенной с 2018 года федеральным законом о фонде защиты дольщиков, будет создан полноценный реестр проблемных жилых объектов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель блока реализации социальных программ «Дом.РФ» Алексей Акулов. Сейчас часть информации о жилых долгостроях публикуется на сайте Минстроя — например, дорожные карты регионов по достройке объектов, часть — в ЕИСЖС. Все сведения объединят на единой карте, чтобы инвестор мог кликнуть на объект и ознакомиться с ним, поясняют в издании. Сведения о проблемных проектах планируется дополнять паспортами объектов, которые, по сути, представляют собой инвестиционное предложения для нового застройщика.

«По данным Минстроя за I квартал 2018 года, к проблемным относятся 842 объекта, по которым оформлено 80,3 тысячи договоров долевого участия. Среди регионов-лидеров по числу проблемных объектов Ростовская область (63 объекта), Краснодарский край (55), Самарская область (42), Москва (35), Башкортостан (33), Московская область (31) и Республика Татарстан (26)», — говорится в сообщении.

Космические прогулки. Международный день защиты детей отмечается в России 1 июня. В этот день в разных городах России пройдут детские праздники, веселые квесты и спортивные соревнования, передают корреспонденты ТАСС. По традиции особое внимание уделяется детям, оставшимся без попечения родителей, или тем, кто борется с тяжелыми заболеваниями.

Как информирует агентство, в Уфе в День защиты детей в одном из торговых центров откроется выставка-приключение в мир космических технологий, которая расположилась на площади более 1,5 тыс. кв. метров. «Все желающие смогут «выйти» в открытый космос, прогуляться по Марсу или научиться управлять настоящим космическим кораблем», — уточнили в ТАСС.

Родная речь. Законопроект об изучении национальных языков вызвал споры, сообщают «Вести.ру». «В Госдуме учтут мнение регионов при рассмотрении законопроекта об изучении родных языков в школах. Об этом сообщили в думском комитете по делам национальностей. Документ предлагает сделать выбор языка в данном случае добровольным. Однако некоторые национальные республики, например, Татарстан и Башкирия, выступают против», — информировал новостной портал.

Телеканал «Россия-24» показал сюжет, посвященный законопроекту о добровольном изучении родных и государственных языков, продолжает тему сайт «Реальное время». В видеоматериале говорится, что в России существует более 1,5 сотен языков, а новый подход обеспечивает равенство. «Мариец, живущий в Чебоксарах, не обязан учить чувашский, башкир в Казани — татарский», — говорится в сюжете. Отмечается, что главное изменение, которое предполагает законопроект, — добровольный выбор национального языка.

Депутат Госдумы Андрей Исаев пояснил смысл проекта на примере. «Ну, предположим, семья офицера приехала в Татарстан, он служит там три года, его дети должны ходить в школу — и что? — изучать татарский язык. И потом после этого его переведут в соседний Башкортостан. Потом дети должны прийти и начиная с 4-го класса приступить к изучению башкирского языка? Понятно, что это неправильный подход», — отметил он.

Отмечается, что авторы законопроекта провели встречу в Госдуме и решили создать рабочую группу с участием Минпросвещения и Рособрнадзора.

Доходы от приватизации. Башкирия в прошлом году получила от продажи госимущества и иных форм участия в капитале компаний 403,1 млн рублей, передает «Интерфакс-Поволжье».

«В результате проведенных мероприятий по реализации прогнозного плана приватизации в 2017 году доходы от продажи имущества и иных форм участия в капитале хозяйствующих обществ составили 403,1 млн рублей», — сказал вице-премьер республики Евгений Гурьев на заседании Госсобрания РБ. По его словам, в минувшем году к приватизации было рекомендовано 26 ГУПов, государственные пакеты акций и доли в уставных капиталах 25 хозяйствующих обществ, 288 объектов нежилого фонда и 335 объектов недвижимого имущества, добавили в агентстве.

Одновременная спецоперация. Полиция пресекла деятельность борделей в Уфе и еще в девяти городах России, передает РЕН ТВ. Сообщается, что 31 мая одновременно в 10 городах России прошла спецоперация по пресечению работы интим-салонов и вовлечения женщин в занятие проституцией. Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк, «полиция пресекла противоправную деятельность более 60 лиц, среди которых организаторы, администраторы, охранники и работницы массажных салонов, в которых оказывались услуги интимного характера за денежное вознаграждение». В сюжете уточнили, что «спецоперация возглавлялась сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике. Оперативники пресекли работу подпольных салонов также в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Уфе, Тольятти, Оренбурге, Самаре и Перми». В итоге шестеро подозреваемых в организации секс-салонов арестованы судом. Возбуждены уголовные дела.