Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.01 ↓

EUR 72.58 ↓

1 июня Пятница

Уфа   °

Башкирия в федеральных СМИ: дольщикам помогут через интернет, родная речь, в Уфе можно «выйти» в открытый космос и прогуляться по Марсу

ОБЩЕСТВО

Фото: Андрей Старостин

Башкирия в федеральных СМИ: дольщикам помогут через интернет, родная речь, в Уфе можно «выйти» в открытый космос и прогуляться по Марсу Фото: Андрей Старостин

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Минстрой и госкорпорация «Дом.РФ» создадут единую базу проблемных жилых объектов, которая даст представление новым инвесторам об экономическом потенциале проектов. Среди регионов-лидеров по числу проблемных объектов называется Башкортостан.

Дольщикам помогут через интернет. На базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), введенной с 2018 года федеральным законом о фонде защиты дольщиков, будет создан полноценный реестр проблемных жилых объектов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель блока реализации социальных программ «Дом.РФ» Алексей Акулов. Сейчас часть информации о жилых долгостроях публикуется на сайте Минстроя — например, дорожные карты регионов по достройке объектов, часть — в ЕИСЖС. Все сведения объединят на единой карте, чтобы инвестор мог кликнуть на объект и ознакомиться с ним, поясняют в издании. Сведения о проблемных проектах планируется дополнять паспортами объектов, которые, по сути, представляют собой инвестиционное предложения для нового застройщика.

«По данным Минстроя за I квартал 2018 года, к проблемным относятся 842 объекта, по которым оформлено 80,3 тысячи договоров долевого участия. Среди регионов-лидеров по числу проблемных объектов Ростовская область (63 объекта), Краснодарский край (55), Самарская область (42), Москва (35), Башкортостан (33), Московская область (31) и Республика Татарстан (26)», — говорится в сообщении.

Космические прогулки. Международный день защиты детей отмечается в России 1 июня. В этот день в разных городах России пройдут детские праздники, веселые квесты и спортивные соревнования, передают корреспонденты ТАСС. По традиции особое внимание уделяется детям, оставшимся без попечения родителей, или тем, кто борется с тяжелыми заболеваниями.

Как информирует агентство, в Уфе в День защиты детей в одном из торговых центров откроется выставка-приключение в мир космических технологий, которая расположилась на площади более 1,5 тыс. кв. метров. «Все желающие смогут «выйти» в открытый космос, прогуляться по Марсу или научиться управлять настоящим космическим кораблем», — уточнили в ТАСС.

Родная речь. Законопроект об изучении национальных языков вызвал споры, сообщают «Вести.ру». «В Госдуме учтут мнение регионов при рассмотрении законопроекта об изучении родных языков в школах. Об этом сообщили в думском комитете по делам национальностей. Документ предлагает сделать выбор языка в данном случае добровольным. Однако некоторые национальные республики, например, Татарстан и Башкирия, выступают против», — информировал новостной портал.

Телеканал «Россия-24» показал сюжет, посвященный законопроекту о добровольном изучении родных и государственных языков, продолжает тему сайт «Реальное время». В видеоматериале говорится, что в России существует более 1,5 сотен языков, а новый подход обеспечивает равенство. «Мариец, живущий в Чебоксарах, не обязан учить чувашский, башкир в Казани — татарский», — говорится в сюжете. Отмечается, что главное изменение, которое предполагает законопроект, — добровольный выбор национального языка.

Депутат Госдумы Андрей Исаев пояснил смысл проекта на примере. «Ну, предположим, семья офицера приехала в Татарстан, он служит там три года, его дети должны ходить в школу — и что? — изучать татарский язык. И потом после этого его переведут в соседний Башкортостан. Потом дети должны прийти и начиная с 4-го класса приступить к изучению башкирского языка? Понятно, что это неправильный подход», — отметил он.

Отмечается, что авторы законопроекта провели встречу в Госдуме и решили создать рабочую группу с участием Минпросвещения и Рособрнадзора.

Доходы от приватизации. Башкирия в прошлом году получила от продажи госимущества и иных форм участия в капитале компаний 403,1 млн рублей, передает «Интерфакс-Поволжье».

«В результате проведенных мероприятий по реализации прогнозного плана приватизации в 2017 году доходы от продажи имущества и иных форм участия в капитале хозяйствующих обществ составили 403,1 млн рублей», — сказал вице-премьер республики Евгений Гурьев на заседании Госсобрания РБ. По его словам, в минувшем году к приватизации было рекомендовано 26 ГУПов, государственные пакеты акций и доли в уставных капиталах 25 хозяйствующих обществ, 288 объектов нежилого фонда и 335 объектов недвижимого имущества, добавили в агентстве.

Одновременная спецоперация. Полиция пресекла деятельность борделей в Уфе и еще в девяти городах России, передает РЕН ТВ. Сообщается, что 31 мая одновременно в 10 городах России прошла спецоперация по пресечению работы интим-салонов и вовлечения женщин в занятие проституцией. Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк, «полиция пресекла противоправную деятельность более 60 лиц, среди которых организаторы, администраторы, охранники и работницы массажных салонов, в которых оказывались услуги интимного характера за денежное вознаграждение». В сюжете уточнили, что «спецоперация возглавлялась сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике. Оперативники пресекли работу подпольных салонов также в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Уфе, Тольятти, Оренбурге, Самаре и Перми». В итоге шестеро подозреваемых в организации секс-салонов арестованы судом. Возбуждены уголовные дела.

Теги: СМИ, дольщики строительство, жилье, день защиты детей, родные языки, доходы, приватизация, МВД
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии предупредили о граде, дожде со снегом и шквалистом ветре
В Башкирии на протяжении трех дней будет сохраняться предупреждение МЧС о неблагоприятных явлениях. В частности, 31 мая в некоторых районах республики во
1 июня в Башкирии прогнозируются заморозки до -3
В ночь на пятницу, 1 июня, в некоторых районах Башкирии похолодает до -3 градусов, ожидаются заморозки в воздухе и на почве. Об этом сообщает Госкомитет
Какими будут первые летние дни в Башкирии
По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 1 по 3 июня прогнозируются неблагоприятные погодные услови
Евгений Маврин назначен заместителем руководителя администрации Главы Республики Башкортостан
Распоряжением Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова заместителем руководителя администрации Главы Республики Башкортостан назначен Евгений Мавр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть