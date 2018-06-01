Фото: ИА «Башинформ» За уфимскую пенсионерку, участницу чемпионата России по компьютерному многоборью, можно будет поболеть в режиме онлайн Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На крупнейшем в России и единственном в мире по формату IT-соревновании среди пожилых людей, которое в этом году пройдет в Пятигорске с 6 по 8 июня, Башкирию представит уфимка Любовь Егорова. Прежде чем стать участницей чемпионата страны, она прошла районный и муниципальный, а затем и республиканский этапы.

В Пятигорск приедут начинающие и опытные пользователи компьютера и интернета из разных уголков страны — от Крыма до Сахалина, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Всего чемпионат примет более 200 участников и гостей соревнований. Уже известно, что возраст самого старшего из многоборцев – 78 лет. Во время состязаний им предстоит продемонстрировать свое мастерство в четырех турах: работа с программой PowerPoint, владение поисковой системой «Яндекс», свободное ориентирование на порталах Пенсионного Фонда России и Государственной информационной системы ЖКХ. Впервые в официальную программу состязаний включены задания, разработанные ПФР и ориентированные на знание электронных сервисов и услуг Фонда, которых сегодня насчитывается свыше 50.

Опрос, который провели среди участников предстоящего компьютерного первенства, показал, что они проводят в интернете в среднем от одного до трех часов в день. Чаще всего при этом используется ноутбук или смартфон. Все большую популярность у старшего поколения завоевывают планшеты, этими мобильными устройствами свободно владеет каждый второй участник, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Поболеть за Любовь Егорову можно будет в режиме онлайн на официальном сайте ПФР 6 июня в 10 часов. Лучших киберпенсионеров страны назовут 8 июня на торжественной церемонии закрытия.