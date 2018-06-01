Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.01 ↓

EUR 72.58 ↓

1 июня Пятница

Уфа   °

За уфимскую пенсионерку, участницу чемпионата России по компьютерному многоборью, можно будет поболеть в режиме онлайн

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

За уфимскую пенсионерку, участницу чемпионата России по компьютерному многоборью, можно будет поболеть в режиме онлайн Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На крупнейшем в России и единственном в мире по формату IT-соревновании среди пожилых людей, которое в этом году пройдет в Пятигорске с 6 по 8 июня, Башкирию представит уфимка Любовь Егорова. Прежде чем стать участницей чемпионата страны, она прошла районный и муниципальный, а затем и республиканский этапы.

В Пятигорск приедут начинающие и опытные пользователи компьютера и интернета из разных уголков страны — от Крыма  до Сахалина, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Всего чемпионат примет более 200 участников и гостей соревнований. Уже известно, что возраст самого старшего из многоборцев – 78 лет. Во время состязаний им предстоит продемонстрировать свое мастерство в четырех турах: работа с программой PowerPoint, владение поисковой системой «Яндекс», свободное ориентирование на порталах Пенсионного Фонда России и Государственной информационной системы ЖКХ. Впервые в официальную программу состязаний включены задания, разработанные ПФР и ориентированные на знание электронных сервисов и услуг Фонда, которых сегодня насчитывается свыше 50.

Опрос, который провели среди участников предстоящего компьютерного первенства, показал, что они проводят в интернете в среднем от одного до трех часов в день. Чаще всего при этом используется ноутбук или смартфон. Все большую популярность у старшего поколения завоевывают планшеты, этими мобильными устройствами свободно владеет каждый второй участник, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Поболеть за Любовь Егорову можно будет в режиме онлайн на официальном сайте ПФР 6 июня в 10 часов. Лучших киберпенсионеров страны назовут 8 июня на торжественной церемонии закрытия.

  

Теги: чемпионат РФ по компьютерному многоборью
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии предупредили о граде, дожде со снегом и шквалистом ветре
В Башкирии на протяжении трех дней будет сохраняться предупреждение МЧС о неблагоприятных явлениях. В частности, 31 мая в некоторых районах республики во
1 июня в Башкирии прогнозируются заморозки до -3
В ночь на пятницу, 1 июня, в некоторых районах Башкирии похолодает до -3 градусов, ожидаются заморозки в воздухе и на почве. Об этом сообщает Госкомитет
Какими будут первые летние дни в Башкирии
По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 1 по 3 июня прогнозируются неблагоприятные погодные услови
Евгений Маврин назначен заместителем руководителя администрации Главы Республики Башкортостан
Распоряжением Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова заместителем руководителя администрации Главы Республики Башкортостан назначен Евгений Мавр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть