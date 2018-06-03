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3 июня Воскресенье

Уфа   °

Уфимцев приглашают сегодня на всероссийский фестиваль скандинавской ходьбы

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Уфимцев приглашают сегодня на всероссийский фестиваль скандинавской ходьбы Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня столица Башкирии даст старт первому всероссийскому фестивалю скандинавской ходьбы «Свобода движения». Он пройдет в парке культуры и отдыха имени М. Гафури.

Планируется, что в фестивале скандинавской ходьбы примут участие около тысячи уфимцев.

«Кампания «Свобода движения» была запущена в 2016 году для популяризации одного из самых эффективных и доступных видов фитнеса — скандинавской ходьбы. За два года проект объединил уже восемь городов страны: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Волгоград, Кемерово, Самару и Ярославль. Цикл фестивалей 2018 года стартует в Уфе, а потом отправится в Краснодар, Красноярск и Нижний Новгород», — сообщили организаторы.

Цель фестиваля — популяризация активного долголетия и здорового образа жизни, создание условий для регулярных занятий скандинавской ходьбой.

В программе спортивного праздника — соревнования по скандинавской ходьбе, лекции, мастер-классы, викторины, занятия китайской гимнастикой цигун. Ведущей фестиваля станет заслуженная артистка России, известная телеведущая Лариса Вербицкая.

Организаторами являются Русская национальная Ассоциация скандинавской ходьбы, региональное отделение Союза пенсионеров России.

Начало — в 11 часов.

Теги: фестиваль, скандинавская ходьба
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