Уфимцев приглашают сегодня на всероссийский фестиваль скандинавской ходьбы
Фото: Олег Яровиков
Уфимцев приглашают сегодня на всероссийский фестиваль скандинавской ходьбы Фото: Олег Яровиков
УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Сегодня столица Башкирии даст старт первому всероссийскому фестивалю скандинавской ходьбы «Свобода движения». Он пройдет в парке культуры и отдыха имени М. Гафури.
Планируется, что в фестивале скандинавской ходьбы примут участие около тысячи уфимцев.
«Кампания «Свобода движения» была запущена в 2016 году для популяризации одного из самых эффективных и доступных видов фитнеса — скандинавской ходьбы. За два года проект объединил уже восемь городов страны: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Волгоград, Кемерово, Самару и Ярославль. Цикл фестивалей 2018 года стартует в Уфе, а потом отправится в Краснодар, Красноярск и Нижний Новгород», — сообщили организаторы.
Цель фестиваля — популяризация активного долголетия и здорового образа жизни, создание условий для регулярных занятий скандинавской ходьбой.
В программе спортивного праздника — соревнования по скандинавской ходьбе, лекции, мастер-классы, викторины, занятия китайской гимнастикой цигун. Ведущей фестиваля станет заслуженная артистка России, известная телеведущая Лариса Вербицкая.
Организаторами являются Русская национальная Ассоциация скандинавской ходьбы, региональное отделение Союза пенсионеров России.
Начало — в 11 часов.