Фото: автор В России с 1 июня вводится новый дорожный знак Фото: автор

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В России с 1 июня по 17 июля, в рамках усиления мер безопасности к чемпионату мира по футболу 2018 года, вводится новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на постановление Правительства РФ.

Знак будет представлять собой круг в формате запрещающих знаков с изображением автобуса в центре. Его действие распространяется на пассажирские автобусы, осуществляющие регулярные муниципальные, межмуниципальные и межрегиональные перевозки. Зона действия –– от места установки до ближайшего перекрестка. В населенных пунктах, при отсутствии перекрестка в районе знака –– до конца населенного пункта.

По информации издания, Минтранс РФ в конце апреля объявил о введении частичного запрета на въезд автобусов в Москву, Казань, Самару, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Сочи. Эти меры будут действовать с 1 июня по 17 июля. С начала лета и до 30 июня частично запрещается въезд автобусов в Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск.