Фото: ИА «Башинформ» Около 1,5 млн российских паспортов могут оказаться недействительными Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

МВД России впервые официально пояснило причины масштабной проблемы с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт». Речь идет как минимум о 1,5 млн удостоверений личности, сообщает «Коммерсант.ru».Несоответствие в базе данных привело к тому, что граждане сталкиваются с рядом сложностей, самая распространенная из которых — отказ в предоставлении банковских услуг.

В МВД изданию пояснили, что паспорта гражданина РФ выдаются с 1997 года, до 2006 года сведения о документах включались в разрозненные базы данных. Стоит отметить, что в этот период базой паспортов ведала ФМС, расформированная в 2016 году (функции перешли к МВД). «В 2006 году в целях формирования и введения в действие единой информационной автоматизированной системы «Российский паспорт» было произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов,— сообщили в пресс-центре МВД.— В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен»».

Решение проблемы возложено на самих граждан. «В целях минимизации негативных последствий, связанных с предоставлением недостоверных сведений о паспортах граждан РФ, был разработан сервис по проверке паспорта на предмет его действительности/ недействительности, позволивший самостоятельно проверять статус паспорта через официальный сайт МВД России в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов»»,— сообщили в пресс-центре МВД.

Выявленные ошибки исправляют территориальные органы МВД «в кратчайшие сроки». При необходимости россияне также могут получить в полиции официальное подтверждение о действительности их паспорта. В министерстве уточнили, что из-за сбоя в базе данных граждане не смогут зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Исправить это можно только после внесения исправлений в ЕИАС «Российский паспорт».