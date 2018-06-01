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1 июня Пятница

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Башгидрометцентр: В республике вновь заметно похолодает

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Башгидрометцентр: В республике вновь заметно похолодает Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

1, 2 июня в Башкирии заметно похолодает, предупреждает Башгидрометцентр. По прогнозам метеорологов, в арктической воздушной массе, вторгшейся на территорию республики, в ночные часы температура воздуха может понизится до -3,+2 градусов, на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2,-7 градусов.

Так, в первый день лета синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем температура воздуха поднимется не выше +8,+13 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега.

В субботу, 2 июня, характер погоды существенно не изменится, местами ожидается небольшой дождь со снегом, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит -3,+2 градуса, днем +8, +13. Ночью и утром заморозки на поверхности почвы до -2,-7 градусов.

Потеплеет в республике только в начале следующей недели. Температура воздуха к 5 июня повысится днем до +22,+27 градусов.

Теги: погода
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