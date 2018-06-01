Фото: стоп-кадр видео В Уфе две сестры открыли в галерее «Урал» выставку с ярчайшей палитрой красок Фото: стоп-кадр видео

УФА, 1 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе две сестры открыли в галерее «Урал» выставку с ярчайшей палитрой красок. Свои работы в живописи жителям столицы представили две известные художницы, выпускницы ХГФ БГПУ: уфимка Юлия Куклина и Алина Михайлова из Оренбургской области. На выставке побыла съемочная группа телеканала «Вся Уфа».

«Я хотела синтезировать немного с танцами, музыкой и сделать такой ансамбль работ. Вроде как символ, что мы с сестрой рисуем на пленэре. И вот я решила такую музыкально-танцевальную творческую идею взять», — говорит автор выставки «Две сестры» Алина Михайлова, играющая на домбре.

Экспонаты Алины соседствуют с работами ее сестры Юлии Куклиной. Отделить одни от других не составляет труда. Если в произведениях Алины преобладают нежные, пастельные тона, то в Юлиных наблюдается особое сочетание ярких цветов. Художница не исключает, что так сказываются долгие годы, проведённые автором в Африке. Африканские мотивы есть и в работе еще одного автора.

Наибольший интерес со стороны общественности на этой экспозиции вызывает «Зеленая обезьяна». Ее стоимость автор Александр Ванзин оценивает в 6 миллионов рублей.

«Картина «Зеленая обезьяна» приснилась. Я давно мечтал эту картину нарисовать. Делал эскизы, ездил в зоопарки, смотрел на животных. И неожиданно во сне обезьянка приснилась и рассказала мне, как ее нарисовать, как изобразить», — рассказывает член Творческого Союза художников России Александр Ванзин (Маквизард).

Обезьянка же и подсказала свою себестоимость. Вместе с Александром Ванзиным две сестры представляют объединение «Башкирский мёд». Если найдется человек, готовый отдать за «Зеленую обезьяну» запрошенные автором деньги, то все вырученные средства пойдут на открытие выставочного зала. Там начинающие художники могли бы бесплатно показывать общественности плоды своего творчества.