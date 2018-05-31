Фото: Общественная палата РБ

Названы имена победителей регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива» Фото: Общественная палата РБ

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне в Уфе в Башкирском театре драмы имени Мажита Гафури подвели итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива», где состоялась церемония вручения главного приза — «Живой капли добрых дел».

Премия учреждена Комитетом гражданских инициатив и Фондом Алексея Кудрина в 2013 году.

Для участия в конкурсном отборе регионального этапа в Башкортостане было подано 120 социальных проектов и инициатив граждан со всего региона. По количеству поданных заявок республика вошла в тройку регионов-лидеров.

«Живая капля добрых дел» вручалась в 11 номинациях. Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ, первая награда досталась проекту «Кадровый актив Башкортостана» в номинации «Ростки новой власти». Член Общественной палаты республики Рустам Исхаков, вручая награду, отметил её важность: «Нужно, чтобы будущие управленцы Башкортостана и России прошли через опыт местного самоуправления».

Следующие победители в номинациях распределись следующим образом: «Новое слово» — проект «Газета «Доброе дело», «Сохрани жизнь» — проект «Донорский проект «Героем стать просто», «Память» — проект «Образовательно-патриотическая акция «АвтоЛетописьПобеды», «Зеленая планета» — проект «Социально-экологическая акция «Моя Республика», «Здоровье нации» — проект «День 1000 велосипедистов», «Семья будущего» — проект «Возможность для семьи», «Чужого горя не бывает» — проект «Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Вместе».

Наибольшее количество заявок поступило по 2 направлениям — это номинация «Раздвинь границы», где предлагались инициативы по социальной поддержке и защите инвалидов и лиц с ограниченными возможностями и номинация «Духовное наследие» — инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности. В первой победителем признан проект «Социальная акция «Погуляй со мной», во второй — проект «Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина».

Среди дипломантов Национальной премии «Гражданская инициатива» — сразу несколько организаций социального обслуживания населения Башкортостана. Так, АНО ЦСОН «Социум» Мечетлинского района представила на конкурс проект «Живи, мой край родной» и стала дипломантом в номинации «Семья будущего». Целью проекта является привлечение внимания общественности к проблеме оттока молодёжи из сельской местности, сохранение и развитие семейных традиций путем вовлечения членов общества в активную социальную жизнь. АНО ЦСОН «Ветеран» Стерлитамакского района с проектом «Актив 60+» получила диплом премии в номинации «Память».

«Уфа дышит, Уфа развивается, множество молодежи, даже сегодняшняя церемония потрясающе была наполнена молодыми, талантливыми, яркими сердцами и участниками», — сказал руководитель проекта «Гражданская инициатива», режиссер, член Комитета гражданских инициатив Юлий Гусман. Он вручил приз в номинации «Наш общий дом — Россия» руководителю проекта «Антитеррористическая пропаганда и патриотическое воспитание молодежи».

Лауреаты регионального этапа получат возможность побороться за грант в 200 тысяч рублей, но уже в Москве. Заключительная церемония национальной премии «Гражданская инициатива» пройдёт в декабре этого года.