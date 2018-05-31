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31 мая Четверг

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В Башкирии завершился проект наставничества для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию

ОБЩЕСТВО

Фото: БГПУ им. М.Акмуллы

В Башкирии завершился проект наставничества для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию Фото: БГПУ им. М.Акмуллы

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

31 мая в Уфе состоялось закрытие одного из важных стратегических социальных проектов, поддерживаемого Президентом РФ, — «Наставники: не рядом, а вместе». Организаторами программы являются Правительство Башкортостана, БГПУ им. М. Акмуллы, Министерство образования РБ. Методологическую и организационную поддержку реализации проекта осуществляла команда Башгоспедуниверситета.

Стартовал проект 16 марта 2018 года, в нем  участвовало 10 пар «Наставник – Подопечный». Пары работали в режиме индивидуальных встреч, обсуждая вопросы: от вдохновения и мечты к жизненным целям и планам; круг друзей, значимые и важные люди, их роль в моей жизни; как закрепить успех, ошибки и неудачи, как с ними поступать; образование и самообразование через всю жизнь. Встречи проходили на рабочих местах наставников, выездных мероприятиях, конкурсах, концертах и др.

В качестве наставников выступили не только руководители предприятий высшего звена, но также государственные деятели, управленцы среднего и высшего звена организаций различной организационно-правовой формы, деятели культуры, науки, образования, искусства и спорта и другие лица.

Целью реализации проекта являлось разработка индивидуального образовательного маршрута, повышения социальной компетентности и актуализации жизненного плана подопечных. В целях методического обеспечения работы пары «Наставник – Подопечный» было разработано руководство для наставника по проведению шести индивидуальных встреч с подростком. Пара сопровождалась сертифицированным тьютором. Тьютор обеспечивал формирование и реализацию индивидуальной образовательной программы исходя из целевой ориентации субъекта образования (подопечного) на собственное развитие.

Проект получил широкий отклик среди общественности, появились люди, которые готовы попробовать себя в роли наставника.

Благополучателями проекта являлись лица до 23 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; выпускников учреждений для детей-сирот до 23 лет; детей с ограниченными возможностями здоровья или особыми потребностями в обучении; детей, воспитывающихся в замещающих семьях и семьях в трудной жизненной ситуации, и другие.

Напомним, что инициатива проекта была одобрена на расширенном заседании наблюдательного совета Агентства, состоявшегося 21 июля 2016 года под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина.

В 2017 году более 35 субъектов Российской Федерации выразили поддержку системному проекту «Наставники: не рядом, а вместе!»

Теги: проект, наставничество
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