Жители Уфы бесплатно покрасят старые дома

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе пройдет «Том Сойер фест» — фестиваль сохранения городской среды, который ежегодно проходит в 20 городах России.

Он был придуман в Самаре. Суть проекта в том, что волонтеры своими силами, при поддержке спонсоров, приводят в порядок внешний вид старых домов (но не объекты культурного наследия).

В основном это покраска, мелкая реставрация фасадов (наличники, карнизы, архитектурные детали), разумеется, при полном согласии и участии жителей этих домов.

Инициатором феста в Уфе стала Мария Тарасенко и небольшая группа волонтеров, при поддержке «Архзащиты Уфы».

«Фронт работ на лето-2018 развернется по улице Гоголя, — сообщила активист «Архзащиты Уфы» Кристина Абрамичева. Первым домом предварительно станет дом №24. Всего за лето "последователи" Тома Сойера планируют обновить около десяти домов.

Как пояснили организаторы проекта, на домах постараются воспроизвести их исторический вид. Для этого под микроскопом изучат сколы краски, чтобы выяснить, в какой цвет фасад был покрашен изначально. Все изменения будут согласовывать с жильцами домов. Пока ни один из жителей не высказывал недовольства.

Активисты уже сделали необходимые замеры и фотофиксацию утраченных деталей фасада. Желающие стать частью городской истории могут присоединится к движению. Для этого надо заполнить анкету в группе «ВКонтакте».