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31 мая Четверг

Уфа   °

Фабрика игрушек в Башкирии: почему детям нельзя давать коней с человеческими глазами и синих медведей

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: artnow.ru / Книжная палата РБ

Фабрика игрушек в Башкирии: почему детям нельзя давать коней с человеческими глазами и синих медведей

Фото: artnow.ru / Книжная палата РБ

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Почему детям нельзя давать коней с человеческими глазами, синих медведей и уродливо раскрашенных «беби»? В «игрушечных» проблемах разбиралась газета «Красная Башкирия» в июне 1938 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Игрушка для ребенка не только забава, но и важный фактор воспитания, развития его фантазии и художественного вкуса», — констатировали в газете, отметив, что игрушки для детей так же важны, как и книги.

В 30-х годах прошлого века в республику детские игрушки ввозились в основном из Москвы, Куйбышева и Краснодара. В то время как в Уфе были все возможности для создания своей фабрики игрушек.

«Сейчас в Уфе в артели «Культизделия» существует игрушечный цех, — говорится в публикации, — но он никак не оправдывает своего названия». Это была маленькая комнатка, в которой несколько человек лепили куклы, задыхаясь от пыли и духоты. Денег для расширения помещения и создания фабрики у артели не имелось. Все надежды на улучшения были связаны с «Башмногопромсоюзом», в системе которого находилась артель. В издании отмечается, что «Башкирия богата самым разнообразным сырьем для игрушек, и такая фабрика была бы рентабельным производством».

В числе важных вопросов — общественный контроль над качеством игрушек. «Через игрушки дети знакомятся с окружающим миром, с животными и зверями, — продолжают в газете. — Поэтому нельзя детям давать коней с человеческими глазами и красными губами, синих медведей и уродливо раскрашенных «беби». При фабрике предлагалось создать свой художественный совет, который контролировал бы качество выпускаемых игрушек.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, игрушки, дети, производство
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