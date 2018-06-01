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Как изменится жизнь автовладельцев с 1 июня?

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Как изменится жизнь автовладельцев с 1 июня? Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Больше всего изменений с 1 июня ожидает автомобилистов. Так, с началом лета решено отменить требование об обязательном нанесении наклейки со знаком «Ш» на стекло автомобиля с шипованной резиной.

Требование ввели в конце 2017 года, после этого на наклейки возник ажиотажный спрос, в результате из некоторых торговых точек они вообще исчезли, а в некоторых магазинах цены на них подскочили в разы. Новшество в итоге продержалось только одну зиму — в ГИБДД решили, что своей функции — помогать другим водителям вычислять передний путь следующего впереди автомобиля — наклейка не выполняет.

Кроме того, изменятся и правила оформления так называемого европротокола для владельцев полиса ОСАГО. Теперь, если в аварии никто не пострадал, автовладельцам не придется дожидаться экипажа ГИББД. Достаточно будет сделать фотографии или видеозапись, чтобы зафиксировать факт ДТП, после чего машины, наоборот, нужно оперативно убрать с проезжей части, чтобы не мешать потоку.

Еще одна хорошая новость — лимит выплат по европротоколу будет увеличен с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Для регионов, где и так действует повышенный лимит в 400 тысяч рублей (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области), этот показатель останется неизменным. При этом стоит учесть, что выплаты свыше 100 тысяч рублей можно будет получить только в случае, если между участниками ДТП не будет разногласий.

Наконец, водителям стоит быть готовыми к тому, что с 1 июня 2018 года в силу вступит новый государственный стандарт дорожной разметки. По нему, на дорогах могут появиться желтые полосы, запрещающие обгон, и синие, обозначающие направление движения на перекрестке. Появятся и новые обозначения — например, «вафельницы» для борьбы с заторами на перекрестках и знак заправки электрического автомобиля. Правда, скорее всего, массово использовать новую разметку начнут еще не скоро. Полная версия материала опубликована на сайте газеты «Известия».

Теги: нововведения, автомобили
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