На защите правопорядка: в столице Башкирии состоялся торжественный марш-парад в честь 300-летия российской полиции

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина. Фото автора/.

В столице Башкортостана 31 мая в честь 300-летия российской полиции состоялось торжественное построение личного состава подразделений МВД по РБ и Уфимского гарнизона полиции. Впервые такое мероприятие прошло перед зданием регионального МВД на улице Ленина.

По данным ведомства, участие в параде приняли около 350 сотрудников аппарата МВД по РБ и городской полиции, 29 машин, около 50 кинологов и кавалерийский взвод уфимского Полка патрульно-постовой службы.

В построении участвовали главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин, министр внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Роман Деев, а также руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств региона, представители религиозных конфессий, журналисты.

«Уверен, что каждый из вас своей четкой и слаженной работой и впредь обеспечит высокий уровень общественной безопасности, действенную систему профилактики преступлений и правонарушений, будет надежно стоять на страже жизни и здоровья граждан всей республики», — обратился к сотрудникам органов внутренних дел генерал-майор Роман Деев.

Министр внутренних дел республики вручил награды — почетные грамоты, нагрудные знаки, а также ценные подарки отличившимся сотрудникам и жителям республики, оказавшим содействие в раскрытии преступлений.

Мероприятие продолжилось марш-парадом Уфимского гарнизона личного состава и специальной техники органов внутренних дел, который открыла колонна руководителей подразделений МВД по Башкортостану. За ними проследовала колонна руководящего состава Управления МВД России по Уфе. Уфимская полиция — самое крупное подразделение регионального МВД, насчитывающая более 3500 сотрудников. С начала года ими уже раскрыто более 2000 преступлений, из которых свыше 400 — тяжких и особо тяжких.

Торжественным маршем прошли сотрудники дежурных частей, оперативного отдела, комендантских подразделений, подразделений уголовного розыска, наркоконтроля, экономической безопасности и противодействии коррупции, по обеспечению охраны общественного порядка, по организации деятельности участковых уполномоченных полиции, по вопросам миграции, центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Затем промаршировали сотрудники следственных подразделений, дознания и экспертно-криминалистической службы, подразделений по работе с личным составом, подразделений правовой, оргштатной и мобилизационной работы. Затем прошли специалисты Информационного центра, инспекции, аналитического подразделения и отдела контроля учетно-регистрационной дисциплины, тыловых подразделений и связи.

В торжественном строю перед уфимцами прошли сотрудники Полка патрульно-постовой службы полиции и Полка дорожно-патрульной службы Управления МВД России по Уфе. В текущем году сотрудники столичной ППС раскрыли около 400 преступлений, в том числе «по горячим следам» пресечено более 23 тысяч административных правонарушений. Круглые сутки, в любую погоду сотрудники уфимской Госавтоинспекции несут службу на улицах города, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение, предотвращая аварии и первыми приходя на помощь пострадавшим в ДТП.

В парадном строю проследовали курсанты Уфимского юридического института МВД России — будущие сотрудники подразделений МВД республики — следователи и оперативники.

Строем прошла колонна Уфимской школы по подготовке специалистов-кинологов МВД России. За время ее существования подготовлено более 4000 специалистов для органов внутренних дел. Благодаря помощи кинологов регионального МВД в 2018 году в столице республики раскрыто по горячим следам более 65 преступлений и пресечено более 2 500 административных правонарушений.

В строю прошла полицейская кавалерия. Конное подразделение несет службу по охране общественного порядка в составе столичного батальона оперативного реагирования патрульно-постовой службы полиции.

Автопарк республиканского МВД был представлен автомобилями дежурных частей, уфимского Полка ДПС, столичного Полка патрульно-постовой службы и передвижной криминалистической лабораторией, которая предназначена для выезда экспертов-криминалистов с набором технических средств на место происшествия, для квалифицированного осмотра, поиска фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и вещественных доказательств. За ними — автотехника отдела организации охраны и конвоирования, спецучреждений полиции.

Марш-парад завершил оркестр МВД по РБ. На протяжении более 40 лет он вносит весомый вклад в работу по патриотическому и культурно-эстетическому воспитанию стражей правопорядка и граждан.