Фото: ИА «Башинформ» Архивы Башкирии хранят историческую память поколений Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

1 июня исполняется сто лет государственной архивной службе России. В этот день в 1918 году был подписан декрет «О реорганизации и централизации архивного дела», положивший начало государственному архивному строительству. Этим документом в нашей стране впервые публично были узаконены принципы и технологии организации архивного дела, заложены основы упорядочения архивного фонда.

В последнее время наметилась тенденция повышения значимости архивной службы. Об этом, в частности, говорит передача Федеральной архивной службы в прямое ведение Президента Российской Федерации.

В 2017 году Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 100-летия государственной архивной службы России». В соответствии с этим документом, а также в связи со столетием государственной архивной службы нашей республики Правительство Башкортостана 12 марта 2018 года приняло Распоряжение о проведении в 2018 и 2019 годах юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию государственной архивной службы Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Согласно плану по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, в республике проводятся научно-практические конференции, различные конкурсы, акции, тематические выставки, готовятся к изданию юбилейные книги, создаются документальные фильмы.

«Реализация Государственной программы «Развитие архивного дела в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы стала большим подспорьем в решении насущных проблем отрасли и стабильном развитии архивного дела в регионе. Принятая 14 февраля 2018 года Государственная программа «Развитие архивного дела в Республике Башкортостан» на 2019-2024 годы ставит в первую очередь задачу обеспечения сохранности и централизованного государственного учета документов Архивного фонда Республики Башкортостан, а также перевода на электронные носители особо ценных документов», — рассказал заместитель директора Национального архива РБ Нияз Салимов.

В настоящее время ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан является крупнейшим архивным учреждением Приволжского федерального округа, на учете здесь состоит 13 тысяч фондов, более 2,5 миллиона дел. Находящиеся на хранении фонды содержат ценные, особо ценные и уникальные документы по истории края за период с 1749 по 2016 годы — фонды, относящиеся к дореволюционному периоду, фонды советского периода, документы КПСС и ВЛКСМ, фонды личного происхождения.

«Нашими сотрудниками ежегодно исполняются тысячи тематических, социально-правовых, генеалогических запросов, поступающих от граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и учреждений. Только в 2017 году исполнено более 30 тысяч запросов. Имеющаяся в документах Национального архива информация широко используется в научных и практических целях. В читальных залах занимаются историки, аспиранты, краеведы, студенты не только республики, но и из других регионов, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья», — отметил замдиректора Нацархива РБ.

В настоящее время Национальный архив готовит к изданию сборник «Башкирия в годы Гражданской войны. 1918-1919 гг.», который является своеобразным продолжением серии сборников, вышедших в последние годы: «Вклад Башкирии в победу России в Отечественной войне 1812 года», «Башкирия в годы Первой мировой войны», «Башкирия в 1917 году». Создан Центр шежере, который помимо исполнения генеалогических запросов занимается оказанием методической помощи при работе с архивными документами и подготовке праздников шежере в районах и городах республики.

Особое внимание архивисты республики уделяют созданию «Электронного архива». Переводу на электронные носители подлежат в первую очередь особо ценные документы Архивного фонда, а также документы, наиболее часто используемые сотрудниками архива и пользователями в читальном зале. Усилиями коллектива Национального архива переведены на электронные носители и активно используется материалы переписей населения за период с конца XVIII века до 1920 года, оцифровываются метрические книги. Главное архивное учреждение республики одним из первых в Российской Федерации разместило в интернете скан-копии документов, а именно, материалы переписей населения, так называемые «ревизские сказки».

«Ценность информации, содержащейся в архивных документах, велика. Использование самого современного и высокопроизводительного сканирующего оборудования, установленного в Национальном архиве Республики Башкортостан, позволяет увеличить объемы перевода на электронные носители документов, а значит — облегчается доступ населения к информации», — говорит Нияз Салимов.