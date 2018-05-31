Фото: автор «Уфаводоканал» сообщил график отключения горячей и холодной воды на следующей неделе Фото: автор

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» запланировало на следующей неделе отключение горячей и холодной воды в домах для проведения ремонтных работ.

4 июня в Калининском районе с 10 до 20 часов холодная и горячая вода будет отключена на ул. Первомайская, 90, 92, 94.

В этот же день в Демском районе с 11 до 21 часа без холодной и горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Грозненская, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

ул. Новороссийская, 7, 17, 19;

ул. Черняховского, 1, 2, 3/1, 4, 16, 18, 18/1;

переулок Можайского, 4;

переулок Краснодарский, 3, 5, 6, 7, 13, 17;

ул. Кинельская, 11, 18;

ул. Левитана, 28, 30, 32, 36/5, 36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 71;

Торговый проспект, 11, 12;

ул. Правды, 37/1, 39/1, 39/2;

5 июня в Ленинском районе с 11 до 23 часов холодную и горячую воду отключат на ул. Коммунистическая, 33, 35, 37, 37а, 45, 45б, 46а, 42, 42а.

6 июня в Калининском районе с 10 до 24 часов холодную и горячую воду отключат на ул. Первомайская, 75а, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 87/1, 89, 91;

ул. Кремлевская, 19;

ул. Коммунаров, 3, 6, 10.

В Ленинском районе 6 июня с 11 до 23 часов подачу холодной воды приостановят по адресам:

ул. Гоголя, 79;

ул. Достоевского, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17;

ул. Аксакова, 82, 82/2, 84/2, 88, 92.

8 июня в Октябрьском районе с 11 до 19 часов холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Академика Королёва, 18, 22, 26, 30, 30/1, 30/2;

ул. Ю. Гагарина, 60, 60/1, 62;

ул. Набережная, 49, 51, 55, 57.