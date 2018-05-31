«Уфаводоканал» сообщил график отключения горячей и холодной воды на следующей неделе
Фото: автор
«Уфаводоканал» сообщил график отключения горячей и холодной воды на следующей неделе Фото: автор
УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «Уфаводоканал» запланировало на следующей неделе отключение горячей и холодной воды в домах для проведения ремонтных работ.
4 июня в Калининском районе с 10 до 20 часов холодная и горячая вода будет отключена на ул. Первомайская, 90, 92, 94.
В этот же день в Демском районе с 11 до 21 часа без холодной и горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
ул. Грозненская, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
ул. Новороссийская, 7, 17, 19;
ул. Черняховского, 1, 2, 3/1, 4, 16, 18, 18/1;
переулок Можайского, 4;
переулок Краснодарский, 3, 5, 6, 7, 13, 17;
ул. Кинельская, 11, 18;
ул. Левитана, 28, 30, 32, 36/5, 36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 71;
Торговый проспект, 11, 12;
ул. Правды, 37/1, 39/1, 39/2;
5 июня в Ленинском районе с 11 до 23 часов холодную и горячую воду отключат на ул. Коммунистическая, 33, 35, 37, 37а, 45, 45б, 46а, 42, 42а.
6 июня в Калининском районе с 10 до 24 часов холодную и горячую воду отключат на ул. Первомайская, 75а, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 87/1, 89, 91;
ул. Кремлевская, 19;
ул. Коммунаров, 3, 6, 10.
В Ленинском районе 6 июня с 11 до 23 часов подачу холодной воды приостановят по адресам:
ул. Гоголя, 79;
ул. Достоевского, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17;
ул. Аксакова, 82, 82/2, 84/2, 88, 92.
8 июня в Октябрьском районе с 11 до 19 часов холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:
ул. Академика Королёва, 18, 22, 26, 30, 30/1, 30/2;
ул. Ю. Гагарина, 60, 60/1, 62;
ул. Набережная, 49, 51, 55, 57.