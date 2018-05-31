Фото: Госкомитет РБ по ЧС Штормовое предупреждение: 1 июня в Башкирии прогнозируются заморозки до -3 Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ночь на пятницу, 1 июня, в некоторых районах Башкирии похолодает до -3 градусов, ожидаются заморозки в воздухе и на почве. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.

Днем 1 июня местами по республике пройдет дождь со снегом. Возможно усиление ветра. Температура воздуха в целом по республике составит -3, +2 градуса ночью и 8-13 градусов тепла днем, прогнозируют синоптики.

По информации ведомства, нетипичная для этого времени года погода сохранится и на выходные. Ночью и утром 2 июня местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2,-7 градусов.

Государственный комитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям республики, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой. Одними из самых распространенных средств борьбы с заморозками в плодоносящих садах является дымление (окуривание), смачивание водой.

В связи с неблагоприятным прогнозом необходимы внимательность и осторожность на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы, советуют спасатели.