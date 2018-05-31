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31 мая Четверг

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В Салаватском районе республики пройдет форум «Башкирская молодежь приглашает друзей»

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

С 15 по 16 июня в Салаватском районе пройдет Открытый молодежный межнациональный форум «Башҡорт йәштәре дуҫтарын йыя» («Башкирская молодежь приглашает друзей»). Местом проведения мероприятия выбрано поле для сабантуя возле деревни Новые Каратавлы.

На мероприятие соберутся молодые люди со всей республики и из соседних регионов. В этом году форум проводится уже в третий раз. Его организаторы — Исполнительный комитет Всемирного курултая башкир, Дом дружбы народов РБ и  администрация Салаватского района.

Как и в предыдущие годы, на форуме будут работать образовательные, творческие и спортивные площадки. Для участников будут организованы лекции и тренинги.

Двухдневная программа включает межрегиональный конкурс молодых исполнителей «Йәшлек моңо-2018», конкурс родословных — шежере, танцевальный флешмоб «Яратам һине, Башҡортостан!» («Люблю тебя, Башкортостан!»), мастер-классы по грэпплингу, изготовлению национальных украшений, обучению игре на национальных музыкальных инструментах и стрельбе из лука, спортивные и национальные игры, дискотека с участием звезд башкирской эстрады и многое другое.

Как рассказали организаторы, целью мероприятия является сплочение молодежи, обмен опытом, укрепление связей между регионами, пропаганда национальной культуры и духовно-нравственных ценностей башкирского народа, здорового образа жизни, укрепление дружбы между народами.

Заявки на участие в форуме принимаются до 13 июня.

Теги: курултай башкир, форум
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