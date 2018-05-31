В Башкортостане на «РобоСабантуе» роботы будут бороться и лазать на столб

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане впервые пройдет Республиканский фестиваль робототехники «РобоСабантуй».

Всех желающих приглашают 9 и 10 июня в заповедник «Шульган-Таш» Бурзянского района. Организаторы мероприятия — студия робототехники «Тимербатыр» придумали интересную программу с участием роботов.

9 июня — заезд участников. Для них организуют бесплатную экскурсию в пещеру Шульган-Таш, футбол управляемых роботов на кубок «Тимербатыр» и вечернюю развлекательную программу.

Официальное открытие РобоСабантуя состоится 10 июня. В программу робо-соревнований входят: робокурэш, скачки роботов на пересеченной местности, бой мешками, разбитие горшка, перетягивание каната, лазание на столб (управляемое), метание камня.

Будет также проведен конкурс творческих проектов на тему «Роботы на службе заповедников».

Требования к роботам: 25 х 25 см, любые конструкторы, один робот может участвовать в нескольких соревнованиях. Победителей ждут ценные подарки.

Более подробная информация по ссылке.