Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии штормовой прогноз оправдался: МЧС находится в режиме повышенной готовности Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС накануне предупреждало об очень сильном ветре с порывами 21-26 м/с, сильных ливнях, крупном граде и грозе. По данным пресс-службы регионального ведомства, прогноз оправдался.

За прошедшие сутки в республике чрезвычайные ситуации зарегистрированы не были. На контроле МЧС находятся происшествия, не связанные с пожарами. Это ДТП в Салаватском районе с опрокидыванием большегруза MAN. В результате происшествия из цистерны, емкостью 30 куб. метров, произошел разлив 1,3 тонны нефтесодержащей жидкости. В аварии никто не пострадал. В 00.00 восстановительные работы были завершены.

Также в результате порывов ветра произошло повреждение кровли двух зданий в Нефтекамске:

— Здание автосервиса «Первый километр» на площади 720 кв. м. Из-за падения кровли были повреждены легковые автомобили ВАЗ-21099 и «Хендай Солярис». Погибших и пострадавших нет. Сейчас ведутся восстановительные работы.

— По улице Высоковольтной в результате порыва ветра была повреждена металлическая кровля на площади 1800 кв. метров одноэтажного кирпичного здания строительного гипермаркета «Отделка» и один легковой автомобиль ВАЗ-2106, находившийся возле автосервиса. Погибших и пострадавших нет. Время завершения восстановительных работ уточняется.

По данным ведомства, 30 мая в 21.30 в деревне Кисак-Каин Янаульского района в результате порыва ветра в 18 м/с была повреждена двускатная кровля жилого одноэтажного двухквартирного дома на площади 100 кв. метров. Человеческих жертв удалось избежать. В доме на двух хозяев проживают девять человек, из них пятеро детей. Жильцы временно размещены у родственников. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники МЧС России, представители администрации. На 31 мая запланировано заседание КЧС и ОПБ Янаульского района по сложившейся ситуации.

«Сейчас силы и средства Главного управления МЧС России по РБ функционируют в режиме повышенной готовности», — подчеркнули в региональном МЧС.