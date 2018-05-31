Фото: Depositphotos.com Башкирия в федеральных СМИ: из «зеленой папки» Путина, депутат попался на краже, сколько стоит уход Семака Фото: Depositphotos.com

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Генпрокурор России потребовал жестче реагировать на факты криминальных банкротств и раскритиковал работу правоохранителей по пресечению фактов невыплаты зарплат. По делам о невыплате зарплаты допускается волокита, в частности, такие случаи зафиксированы в Башкирии.

О криминальных банкротствах и невыплате зарплаты. Как сообщает ТАСС, Генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал от правоохранительных органов жестче реагировать на факты криминальных банкротств. По его словам, одной из проблем в деле пресечения нарушений прав граждан на оплату труда «является невыплата зарплаты работникам на предприятиях, находящихся на различных стадиях банкротства». «На их долю приходится 60% объема долгов по зарплате», — отметил Чайка на совещании руководителей правоохранительных органов РФ. «Граждане все чаще в своих обращениях указывают, что руководители компаний, где они трудились, намеренно обанкротили бизнес и отчуждают ликвидные активы», — отметил генпрокурор. По его словам, «правоохранительные органы действуют недостаточно эффективно по выявлению и пресечению фактов криминальных банкротств предприятий». За 2017 год в суды направлены уголовные дела лишь в отношении 30 лиц, совершивших такие деяния, подчеркнул Чайка.

Он также подверг критике работу правоохранителей по пресечению фактов невыплаты зарплат. «Повсеместно по материалам доследственных проверок и уголовным делам о невыплате зарплаты допускается волокита. В прошедшем году это повлекло освобождение более 100 недобросовестных работодателей от уголовного преследования за истечением сроков давности», — заявил Чайка. «Вскрыты факты, когда соответствующие заявления вопреки требованиям закона неоднократно пересылались из одного района в другой без выполнения проверочных действий. Такие случаи были в Башкирии, Камчатском крае, Костромской области», — говорится в ТАСС.

Сколько стоит уход Семака. Сумма выкупа контракта главного тренера Сергея Семака у ФК «Уфа» составила 500 тысяч евро. Об этом Sport24.ru сообщил источник, близкий к «Уфе». «Сумма компенсации за Семака, прописанная в контракте, составляла полмиллиона евро», — сказал источник, знакомый с ситуацией. Собеседник, близкий к клубу, также подтвердил сумму, добавив, что неизвестно, каким способом она будет выплачена, поскольку Семак и «Уфа» прекратили сотрудничество по взаимному согласию. «Семак мог сам выплатить, а потом «Зенит» может просто компенсировать это тренеру», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что клуб из Башкортостана за уход Семака получил миллион евро. 29 мая питерский «Зенит» объявил о подписании с 42-летним специалистом двухгодичного контракта, добавили в Sport24.ru.

Из «зеленой папки» Путина. 7 июня состоится очередная «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Прошлогодняя «линия» была примечательна тем, что жалобы, просьбы и предложения граждан собирали в отдельную папку, а затем президент при встрече с губернатором передавал ему эту «зеленую папку». «Российская газета» выяснила, что за год изменилось в судьбах участников прошлой «Прямой линии».

В 2017 году во время «Прямой линии» журналисты с камерами приехали в уфимскую клинику, чтобы свой вопрос Путину смог задать врач-акушер Руслан Гарифуллин, напомнили в газете. В тот момент в кадр попал Артем Сухарев с новорожденным сыном. Камеры тут же переключились на счастливого отца. Владимир Путин поаплодировал новому гражданину России, после чего слово дали Руслану Гарифуллину. Врач поинтересовался судьбой маткапитала. «Продление маткапитала будет. Надо подумать и о том, как стимулировать рождение первого ребенка», — отметил тогда Путин.

«Семье Сухаревых за рождение второго ребенка как раз положен маткапитал. Правда, мама пока еще не оформляла его», — выяснили в издании. «Живем в двухкомнатной квартире, в будущем, конечно, планируем расширяться. Как раз и воспользуемся материнским капиталом», — рассказали Сухаревы.

Прославившийся на всю страну новорожденный уфимец Миша Сухарев, который 15 июня отметит первый день рождения, звездной болезнью не страдает. Как и его родители. Супруги живут обычной жизнью, посвящая все свободное время сыновьям, узнали в «РГ».

Депутат попался на краже и лишился полномочий. В Башкирии прокуратура потребовала от членов Аитовского сельского совета лишить полномочий попавшегося на краже депутата. В октябре 2017 года народный избранник украл зернодробилку со склада агрофирмы. Как сообщают «Известия», «уголовный приговор должен был лишить подсудимого депутатских полномочий. Однако сельский совет не торопился выгонять его из своих рядов». В итоге только после вмешательства прокуратуры депутаты вынесли вердикт о досрочном прекращении полномочий осужденного коллеги, отмечается в газете.

Производители молока сообщили о проблемах. Производители молочной продукции Башкирии рассказали, что торговые сети могут сорвать внедрение в республике системы электронной ветеринарной сертификации. Проблемы возникают из-за системы штрих-кодирования, рассказал председатель «Молочного союза Республики Башкортостан» Ильдар Файзуллин на совещании в Минсельхозе РБ. Каждая торговая сеть имеет собственную систему штрих-кодов, передает сайт «Реальное время». Это влечет за собой дополнительные расходы для производителей.

«Мы с крупными сетями не смогли прийти к соглашению по штрих-кодированию. Ни одна сеть с нами на эту тему общаться не будет, мы не можем им указывать… С 1 июля мы не сможем отгружаться», — цитирует агентство слова Файзуллина.

На работу в пижаме и тапках. Специалисты портала Avito проанализировали базу объявлений о найме сотрудников на удаленную работу и пришли к выводу, что уфимские фрилансеры входят в число самых высокооплачиваемых в стране. Об этом информирует «Российская газета». На первом месте по уровню зарплат фрилансеров — Москва: там сотрудники, самостоятельно распоряжающиеся рабочим временем, могут заработать 57,6 тысячи рублей в месяц. На втором — Екатеринбург: здесь ежемесячный доход фрилансеров равен 50 тысячам рублей. На третьем месте — Уфа, где заработки фрилансеров чуть не дотягивают до 50 тысяч, говорится в исследовании. При этом больше всего предложений удаленной работы в сфере транспорта и логистики, хватает вакансий и для курьеров.

По данным HeadHunter Урал, с начала 2018 года в России было размещено более 41 тысячи вакансий с возможностью работать удаленно. «Причина заинтересованности в «удаленных» сотрудниках довольно проста — развитие технологий позволяет обеспечить «домашний офис» не хуже, чем рабочее место на территории работодателя», — рассказали на hh.ru.

Трассу залило нефтью. Телеканал НТВ передает, что в Башкирии трассу залило нефтью после ДТП с автоцистерной. ДТП произошло в Салаватском районе на 54-м километре трассы регионального значения Кропачёво — Ачит, уточняется в сюжете. Автомобиль MAN с цистерной, перевозивший более 20 тонн нефтесодержащей жидкости, опрокинулся на крутом повороте. «В результате происшествия из цистерны произошел разлив 1,3 тонны нефтепродукта. Площадь разлива составляет 200 кв. м», - сообщает телеканал со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, движение на трассе не приостанавливалось.