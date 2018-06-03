Фото: Ксения Калинина Жителей Башкирии приглашают на акцию «Открытый диалог» в ЖКХ Фото: Ксения Калинина

УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

6 июня в Башкирии состоится седьмая по счету масштабная акция в сфере ЖКХ «Открытый диалог».

Как сообщили в фонде «Региональный оператор РБ», встречи с жильцами многоквартирных домов будут проходить в этот день с 11 до 17 часов.

Акция направлена на повышение уровня взаимодействия собственников жилья и управляющих компаний. Жители на местах получают дополнительную возможность более подробно ознакомиться с деятельностью управляющих организаций, задать вопросы представителям профильных министерств и ведомств и получить на них оперативные ответы.

По опыту предыдущих акций, вопросы, которые задают собственники помещений, самые разные — от платы за коммунальные услуги, проведения капремонта в доме и до замечаний, предложений по обустройству внутридомовой территории.