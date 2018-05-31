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31 мая Четверг

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В регионах России ограничат продажу сигарет — Минздрав РФ

ОБЩЕСТВО

Фото: Из открытых источников

В регионах России ограничат продажу сигарет — Минздрав РФ Фото: Из открытых источников

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В четверг, 31 мая, в Башкирии могут ограничить продажу табака. Такую рекомендацию направили из Миинздрава России во все регионы в качестве одного из инструментов борьбы с курильщиками во Всемирный день без табака.

«Употребление табака является причиной 20 % смертности взрослого населения в мире в целом, убивая каждый год 5,4 миллиона людей, что превышает общее количество людей, погибающих от заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД и малярией в совокупности», — напомнили в ведомстве.

Также помимо запрета продажи сигарет на один день, предлагается запретить курение в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни.  

Напомним, 31 мая для уфимцев, которые собираются бросить пагубную привычку, проведут консультации.

Теги: курение, Всемирный день без табака, Башкирия
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