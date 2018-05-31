Фото: Из открытых источников В Уфе до 20 октября ограничат движение по нескольким улицам Черниковки Фото: Из открытых источников

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Из-за ремонта проезжей части в уфимском микрорайоне Черниковка по проекту «Безопасные и качественные дороги» до октября ограничат движение транспорта на нескольких улицах: по Кремлевской на участке от улицы Первомайской до улицы Вологодская, по улице Б.Хмельницкого — на участке от улицы Свободы до улицы Вологодской и от улицы Коммунаров до улицы Орджоникидзе, по улице Победы на участке от улицы Интернациональная до улицы Максима Горького.

Уфимских водителей и гостей города по традиции попросили заранее выбирать маршрут и пользоваться интерактивными сервисами.