Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.59 ↓

EUR 72.52 ↑

31 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе до 20 октября ограничат движение по нескольким улицам Черниковки

ОБЩЕСТВО

Фото: Из открытых источников

В Уфе до 20 октября ограничат движение по нескольким улицам Черниковки Фото: Из открытых источников

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Из-за ремонта проезжей части в уфимском микрорайоне Черниковка по проекту «Безопасные и качественные дороги» до октября ограничат движение транспорта на нескольких улицах: по Кремлевской на участке от улицы Первомайской до улицы Вологодская, по улице Б.Хмельницкого — на участке от улицы Свободы до улицы Вологодской и от улицы Коммунаров до улицы Орджоникидзе, по улице Победы на участке от улицы Интернациональная до улицы Максима Горького.

Уфимских водителей и гостей города по традиции попросили заранее выбирать маршрут и пользоваться интерактивными сервисами.  

Теги: ограничение движения, Уфа, безопасные и качественные дороги
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Информация об аннулировании работ ОГЭ по русскому языку в Башкирии не соответствует действительности – Минобразования РБ
Сегодня, 30 мая, в ряде СМИ появилась информация об аннулировании в Башкортостане всех работ ОГЭ по русскому языку из-за слива в интернет ответов. Экзам
В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра и сильных дождях
Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что вечером 30 мая и в первой половине ночи 31 мая местами на территории республики ожидаются си
В Уфе снова подорожал бензин: +70 копеек
После полуночи 30 мая в Уфе вновь подорожал бензин. Повышение цен произошло на АЗС компании «Башнефть». Судя по прайс-листу, увеличение стоимости топлива
Срочно нужна помощь: в Башкирии семья, где есть инвалид и ребенок, которому диагностировали рак, осталась без жилья
В прошлую среду, 23 мая, в селе Дмитриевка сгорел жилой дом. Без жилья осталась семья, где есть инвалид на коляске и годовалый ребенок, которому в декаб
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть