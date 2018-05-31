В День города в Уфе между сильнейшими батырами России разыграют автомобиль Lada Granta

УФА, 31 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

12 июня в уфимском парке им. И. Якутова состоится Открытый Всероссийский турнир по борьбе корэш «Cалауат вариҫтары», посвященный 80-летию Советского района столицы. Главным трофеем станет автомобиль Lada Granta, с завтрашнего дня его можно будет увидеть на подиуме перед ТК Центральный.

На ковер выйдут сильнейшие борцы со всей страны в весовых категориях от 60 кг и выше. Победителей и призеров соревнований наградят кубками, медалями, грамотами и ценными призами в каждой весовой категории. Чемпион получит новенький автомобиль. Побороться за главный приз могут спортсмены от 18 лет. Заявки принимаются до 7 июня на эл. почту: kuresh-federation@yandex.ru.