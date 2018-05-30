Фото: «ВКонтакте»



Срочно нужна помощь: в Башкирии семья, где есть инвалид и ребенок, которому диагностировали рак, осталась без жилья Фото: «ВКонтакте»

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В прошлую среду, 23 мая, в селе Дмитриевка сгорел жилой дом. Без жилья осталась семья, где есть инвалид на коляске и годовалый ребенок, которому в декабре прошлого года врачи поставили страшный диагноз — острый миелоидный лейкоз.

«Пять месяцев малыш со своей мамой пролежал в больнице, прошел пять блоков химиотерапии. В настоящее время они находятся в Санкт-Петербурге на консультации у специалистов по пересадке костного мозга», — делится близкая подруга семьи.

И вновь — беда. В пожаре полностью сгорел незастрахованный дом и все, что было в нем тоже: мебель, техника, вещи, детские принадлежности! После случившегося женщина, у которой на руках сын с таким сложным диагнозом, отчаялась. Ее близкие люди обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь этой семье.

«50, 100, 200, 300 рублей, не важно, кто сколько сможет, подарите надежду и веру», пишут друзья.

Номер карты Сбербанка

4276 0600 5790 0501 Гильманова Гульназ Назировна

Также принимаются любые детские вещи (размер 92-104); детские принадлежности (памперсы, коляска, игрушки и т.д); мужские вещи (размер 52-54; обувь 45-46); постельные и банные принадлежности; посуда (кастрюли, сковороды, приборы и т.д); мебель и бытовая техника.

Пункт сбора вещей и продуктов организован в магазине ТД «Любимый» по адресу:с.Дмитриевка, ул. Трактовая, 15 (с 8 до 23 часов), передавать сотрудникам магазина для семьи Гильмановых.