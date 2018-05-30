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30 мая Среда

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Охотникам не удалось найти замеченную на улицах Стерлитамака косулю

ОБЩЕСТВО

Фото: Из открытых источников

Охотникам не удалось найти замеченную на улицах Стерлитамака косулю Фото: Из открытых источников

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Стерлитамака стали очевидцами того, как по улицам города бегала косуля. Как информировало агентство «Башинформ», животное, судя по поведению, очень нервничало, металось из стороны в сторону и было явно напугано. Местные жители предположили, что косуля вышла на городскую прогулку из ближайшего леса.

В пресс-службе Министерства природопользования и экологии РБ сообщили, что представители Стерлитамакского общества охотников и рыболовов, входящего в РОО «Ассоциация охотников и рыболовов РБ», незамедлительно выехали на окраину города, где была замечена косуля.

«Несколько часов они прочесывали местность, но животное так и не нашли. По их предположению, если бы косуля была ранена, то далеко уйти бы не смогла, и ее бы обнаружили. Поиски животного завершены», — отметили в ведомстве.

В связи с участившимися случаями появления диких зверей на трассах и в городах республики Минэкологии РБ предупреждает, что к ним подходить небезопасно.

«Не надо подкармливать диких животных, подходить к ним, гладить. Детеныши некоторых животных могут самостоятельно кормиться с первых дней жизни. Другие нуждаются в защите и присмотре. Они могут терпеливо ждать возвращения родителей и не реагировать на раздражители. Подобным образом ведут себя детеныши лосей, косуль и других оленьих. Их матери оставляют, а сами пасутся неподалеку, — пояснили в ведомстве. — Не надо брать домой детенышей диких животных, поскольку они не являются сиротами. Их родители прячутся, завидев людей, а когда опасность минует, возвращаются назад».

При встрече с детенышами диких животных следует сообщить о них сотрудникам Минэкологии РБ по телефону: +7(347)218-04-30. Следует подробно описать место их нахождения. Информация будет проверена, а в случае необходимости, будут приняты соответствующие меры.

Теги: животные, Минэкологии РБ
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