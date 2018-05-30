Фото: Андрей Старостин













В УГНТУ открыт класс практического обучения «Автоматизация и метрологическое обеспечение учёта жидких углеводородов» Фото: Андрей Старостин

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

30 мая в Уфимском государственном нефтяном техническом университете открыт класс практического обучения «Автоматизация и метрологическое обеспечение учёта жидких углеводородов».

В торжественной церемонии его открытия приняли участие представители АО «Транснефть – Урал» и АО «Транснефть-Метрология». Благодаря этим компаниям в вузе и появилась эта перспективная лаборатория, оснащенная современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе устройствами, предназначенными для учёта нефти и нефтепродуктов и тренажёром для имитации аварийных ситуаций и поверочных работ.

«Чтобы развивать бережливое производство, нужны хорошо подготовленные в этой области кадры, – объяснил назначение нового класса генеральный директор АО «Транснефть-Метрология» О.Е. Золотухин. – Выпускники должны уметь работать на современном оборудовании». Вот с таким прицелом на будущее вкладывает средства в повышение качества образования ПАО «Транснефть».

Планируется дальнейшее оснащение класса. «Мы должны вкладывать ресурсы в вуз, который готовит для нас кадры. В компании работает много выпускников Уфимского нефтяного. У нас с УГНТУ давние и глубокие связи»,– подчеркнул заместитель генерального директора АО «Транснефть – Урал» А.Ф. Аминов.

«В университете сегодня очень важное событие: мы открываем новую лабораторию, которая станет форпостом дуального образования, – сказал на церемонии открытия ректор Р.Н. Бахтизин. – Здесь находится оборудование, оснащённое программным обеспечением, отвечающим самым современным требованиям. Поскольку транспортировка нефти и нефтепродуктов – высокотехнологичная отрасль, то для подготовки специалистов в этой области нужны соответствующие условия». Он поблагодарил партнёров-производственников за прекрасный подарок к семидесятилетию вуза.

Занятия здесь начнутся с сентября, но к ним преподаватели уже заранее готовы. Они прошли обучение по специальным программам повышения квалификации: ведение учётных операций с нефтью, метрологическое, аппаратное и программное обеспечение систем измерения количества и показателей качества нефти и др., – непосредственно на производстве.