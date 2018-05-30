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30 мая Среда

Уфа   °

В Башкирии жители города Туймазы отметили День соседей

ОБЩЕСТВО
Фото: Алина Муллакаева

В Башкирии жители города Туймазы отметили День соседей

Фото: Алина Муллакаева

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В конце мая отмечается Международный день соседей. В этом году в городе Туймазы жители дома №50 по улице Южной отпраздновали его в облагороженном дворе, на территории  которого в рамках проекта партии «Единая Россия» появились детская и спортивная площадки. Теперь в этом дворе у детей есть возможность играть, заниматься на уличных тренажерах, также здесь оборудованы зоны отдыха.

Поздравляя соседей с праздником, председатель домового комитета Альберт Ханнанов рассказал о проведенных ремонтных работах в подъездах домов, поделился с ними рекомендациями по безопасной эксплуатации общедомового имущества, а также поставил задачу сохранить  все созданное. Праздник продолжили веселые игры, развлечения и красочные концертные  номера, а активных жителей микрорайона наградили памятными  подарками, сообщили в администрации муниципалитета.

  

Теги: городская среда, день соседей
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