Фото: Алина Муллакаева





В Башкирии жители города Туймазы отметили День соседей Фото: Алина Муллакаева

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В конце мая отмечается Международный день соседей. В этом году в городе Туймазы жители дома №50 по улице Южной отпраздновали его в облагороженном дворе, на территории которого в рамках проекта партии «Единая Россия» появились детская и спортивная площадки. Теперь в этом дворе у детей есть возможность играть, заниматься на уличных тренажерах, также здесь оборудованы зоны отдыха.

Поздравляя соседей с праздником, председатель домового комитета Альберт Ханнанов рассказал о проведенных ремонтных работах в подъездах домов, поделился с ними рекомендациями по безопасной эксплуатации общедомового имущества, а также поставил задачу сохранить все созданное. Праздник продолжили веселые игры, развлечения и красочные концертные номера, а активных жителей микрорайона наградили памятными подарками, сообщили в администрации муниципалитета.