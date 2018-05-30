Фото: http://ufabirds.ru/









Около 200 уфимцев и гостей столицы приняли участие во Всероссийской акции «Соловьиные вечера» Фото: http://ufabirds.ru/

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, в этнопарке «Ватан» состоялось праздничное мероприятие в рамках Всероссийской орнитологической акции «Соловьиные вечера». Организаторами праздника выступили волонтёрский проект создания Атласа птиц г. Уфы, региональное отделение Русского географического общества в республике, Детский эколого-биологический центр «Росток», Республиканский детский эколого-биологический центр РБ.

Цель этой акции одновременно и научная, и эколого-просветительская. С одной стороны, она позволяет собрать данные о численности соловьев в городе, а с другой – привлечь внимание горожан к птицам и проблемам их охраны.

Около 200 уфимцев и гостей столицы смогли принять участие в конкурсах, играх, викторинах и орнитологическом квесте. Маленькие участники рассказывали со сцены стихотворения о лучшем певце России – соловье, мастерили поделки. Также здесь были представлены фотовыставка «Пернатые уфимцы» и выставка книг о птицах, демонстрировался видеофильм «Соловьиный рай». На видовой площадке можно было посмотреть в подзорную трубу и бинокли на пролетающих мимо птиц, а также сфотографироваться с ручными совами-сипухами.

В завершении мероприятия состоялся первый в Уфе велосипедный соловьиный квест «Найди соловья», в котором приняла участие команда из трёх человек. Они проехали на велосипедах по паркам центральной части Уфы, пересчитали пернатых певцов и ответили на вопросы о соловье.