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30 мая Среда

Уфа   °

В Уфе на аэродроме «Первушино» пройдет традиционный семейный праздник «Зеленые крылья»

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Уфе на аэродроме «Первушино» пройдет традиционный семейный праздник «Зеленые крылья» Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

2 июня на аэродроме «Первушино» в Уфе пройдет традиционный фестиваль «Зеленые крылья», в рамках которого состоится праздник «Папа, мама, я –экологическая семья», приуроченный к  Дню эколога и Дню защиты детей.

Мероприятие нацелено на развитие новых природоохранных социально-образовательных проектов в области сохранения природы нашей страны, развитие экологической культуры и просвещения взрослого и подрастающего поколения РФ, развитие культуры природолюбия у детей и подростков в республике.

На празднике будет дан старт созданию на территории  города Уфы «Семейной аллеи».

Детей  – участников проекта ожидает посадка кустарников и ЭКО-дерева на территории аэродрома Первушино вместе с пилотами, познавательные занятия с действующими пилотами-инструкторами и показательные выступления пилотажных групп аэродромного комплекса, встреча с министром природопользования и экологии Республики Башкортостан, концерт и веселые конкурсы.

Начало праздника в 13.00.

Автобусы на аэродром «Первушино» отправляются от Южного автовокзала с 11.00.

Теги: фестиваль
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