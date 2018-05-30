В Уфе на аэродроме «Первушино» пройдет традиционный семейный праздник «Зеленые крылья»
Фото: Олег Яровиков
В Уфе на аэродроме «Первушино» пройдет традиционный семейный праздник «Зеленые крылья» Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
2 июня на аэродроме «Первушино» в Уфе пройдет традиционный фестиваль «Зеленые крылья», в рамках которого состоится праздник «Папа, мама, я –экологическая семья», приуроченный к Дню эколога и Дню защиты детей.
Мероприятие нацелено на развитие новых природоохранных социально-образовательных проектов в области сохранения природы нашей страны, развитие экологической культуры и просвещения взрослого и подрастающего поколения РФ, развитие культуры природолюбия у детей и подростков в республике.
На празднике будет дан старт созданию на территории города Уфы «Семейной аллеи».
Детей – участников проекта ожидает посадка кустарников и ЭКО-дерева на территории аэродрома Первушино вместе с пилотами, познавательные занятия с действующими пилотами-инструкторами и показательные выступления пилотажных групп аэродромного комплекса, встреча с министром природопользования и экологии Республики Башкортостан, концерт и веселые конкурсы.
Начало праздника в 13.00.
Автобусы на аэродром «Первушино» отправляются от Южного автовокзала с 11.00.