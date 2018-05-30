Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии отмечается снижение несчастных случаев на производстве Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане отмечается снижение несчастных случаев на производстве. Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования РФ по РБ, с начала года в республике зарегистрировано 246 несчастных случаев на производстве. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение данного показателя на 18%.

По данным регионального ФСС, 192 случая из указанного количества признаны страховыми, из них 161 – легкие несчастные случаи и 25 – тяжелые, шесть случаев со смертельным исходом.

Анализ показывает, что самой травмоопасной отраслью является строительство: на эту отрасль приходится 15% из общего количества смертельных случаев и 20% — тяжелых.

В результате большого внимания к данной области и ряда принятых мер по предупреждению, в том числе и финансирования региональным отделением Фонда предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, в последние годы в республике наблюдается устойчивое снижение показателей тяжелого производственного травматизма.

В текущем году региональное отделение планирует направить на предупредительные меры 285,5 млн рублей. Заявления от работодателей на выделение средств принимаются ежегодно до 1 августа, напоминают в ФСС по РБ.