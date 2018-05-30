Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.64 ↑

EUR 72.52 ↑

30 мая Среда

Уфа   °

В Башкирии отмечается снижение несчастных случаев на производстве

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии отмечается снижение несчастных случаев на производстве Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане отмечается снижение несчастных случаев на производстве. Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования РФ по РБ, с начала года в республике зарегистрировано 246 несчастных случаев на производстве. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение данного показателя на 18%.

По данным регионального ФСС, 192 случая из указанного количества признаны страховыми, из них 161 – легкие несчастные случаи и 25 – тяжелые, шесть случаев со смертельным исходом.

Анализ показывает, что самой травмоопасной отраслью является строительство: на эту отрасль приходится 15% из общего количества смертельных случаев и 20% — тяжелых.

В результате большого внимания к данной области и ряда принятых мер по предупреждению, в том числе и финансирования региональным отделением Фонда предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, в последние годы в республике наблюдается устойчивое снижение показателей тяжелого производственного травматизма.

В текущем году региональное отделение планирует направить на предупредительные меры 285,5 млн рублей. Заявления от работодателей на выделение средств принимаются ежегодно до 1 августа, напоминают в ФСС по РБ.

Теги: травматизм на производстве
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Когда в Башкирию вернется летнее тепло?
Неустойчивый характер погоды сохранится в Башкирии еще два дня. Дожди, ветры и ночные заморозки будут наблюдаться по всей республике. Кратковременное п
Информация об аннулировании работ ОГЭ по русскому языку в Башкирии не соответствует действительности – Минобразования РБ
Сегодня, 30 мая, в ряде СМИ появилась информация об аннулировании в Башкортостане всех работ ОГЭ по русскому языку из-за слива в интернет ответов. Экзам
В Башкирии прекращены поиски 28-летнего Вячеслава Булгакова
Почти две недели 28-летний житель Салавата Вячеслав Булгаков не давал о себе знать. Во вторник, 29 мая, пришли хорошие новости: мужчина найден живым и з
В День города уфимцам подарят бесплатный концерт Элвина Грея
В День города уфимцам подарят бесплатный концерт Элвина Грея (Радика Юльякшина). Традиционный концерт, посвященный трем датам - Дню города, Дню России
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть